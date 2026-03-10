قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف: تخصيص 6626 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى الجمهورية
بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين ليلة 22 رمضان بالسعودية
قائد قوات بحرية الحرس الثوري الإيراني: لا يحق لأي سفينة مرتبطة بالمعتدين المرور عبر مضيق هرمز
مؤسسة "أبو العينين" تستضيف بطلات التعافي من السرطان في حفل إفطار بحضور نبيلة مكرم
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية اللبنانية
لتعزيز الدعم الاجتماعي| صرف منحة رمضان وعيد الفطر للعمالة غير المنتظمة 2026.. وخبير يعلق
دعاء ليلة القدر 21 رمضان.. أفضل الأدعية المستجابة في أول الليالي الوترية
وزير الخارجية الألماني: الحرب على إيران لا يجب أن تغطي الكارثة الإنسانية في غزة
ضياء رشوان: حسابات غير مصرية تقف وراء حملات الإساءة لدول الخليج على مواقع التواصل
إيران تعلن القبض على 30 شخصا بتهم التجسس لصالح إسرائيل وأمريكا
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
محافظات

محافظ أسوان يشارك فى إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية 2040

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى فعاليات مؤتمر إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2040 والخطة متوسطة الأجل 2030 ، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، وممثلى الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة ، إلى جانب ممثلى المحافظات المستهدفة وهى أسوان والفيوم وبنى سويف والأقصر.

ويأتى هذا المؤتمر تأكيداً على نهج الدولة المصرية فى تمكين المحافظات وتعظيم مواردها الذاتية لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتماشياً مع قانون التخطيط العام الجديد الذى يعزز التخطيط الإستراتيجى طويل المدى بالمحافظات.

ومن جانبه أكد المهندس عمرو لاشين على أن محافظة أسوان تعمل على دمج رؤية " أفريقيا 2063 " ضمن مسارها التنموى ، مع إطلاق إستراتيجيات متخصصة تشمل تنظيم العمل الأهلى ، وتمكين الشباب حتى عام 2040، والحفاظ على الهوية الثقافية الفريدة للمحافظة بإعتبارها جزءاً أصيلاً من عملية التنمية الشاملة.

وأشار المحافظ إلى أن تمكين المواطن يمثل الهدف الأساسى لكافة برامج الحكومة، ولذا يتم الإلتزام بتحويل هذه الإستراتيجيات إلى واقع ملموس يسهم فى توفير فرص عمل مستدامة ، وتحسين جودة الحياة ، مع تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة فى إدارة الموارد المحلية.

الرؤية الإستراتيجية 

ولفت إلى نجاح محافظة أسوان فى إعداد الإستراتيجية القطاعية لتنظيم العمل الأهلى، والتى تعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية ، وتهدف إلى تنسيق الجهود التنموية والمجتمعية بين الجهات التنفيذية والجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص والبنوك الوطنية وكافة شركاء التنمية.

موجها الشكر للواء دكتور إسماعيل كمال على دوره الحيوي فى إعداد الإستراتيجية .

وأوضح محافظ أسوان خلال إستعراضه لأبرز مخرجات هذه الإستراتيجية ، أن ما تشهده المحافظة حالياً يمثل استمراراً لمسيرة البناء والتنمية وفق رؤية واضحة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين ، وتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية، وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة بالتكامل مع مختلف مؤسسات الدولة.

وأضاف عمرو لاشين أن إطلاق رؤية تنموية شاملة حتى عام 2040 يستهدف تعظيم المزايا التنافسية لمحافظة أسوان وخلق اقتصاد محلى ديناميكى جاذب للإستثمار، بالتوازى مع اعتماد الخطة متوسطة الأجل 2030 التى تعمل على تحويل أهداف التنمية المستدامة إلى مشروعات وبرامج تنفيذية تراعى الخصائص البيئية والإجتماعية للمحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية دور القطاع الخاص كشريك إستراتيجى فى تحقيق التنمية، مع العمل على تهيئة مناخ استثمارى محفز لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتطبيق منهجية التخطيط التشاركى بمشاركة القيادات التنفيذية والمجتمع المدنى والأكاديميين، لضمان تلبية الاحتياجات الحقيقية للمواطنين.

وإختتم محافظ أسوان بالتأكيد على أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز اللامركزية عبر تطوير نظم المتابعة والتقييم القائمة على البيانات والأدلة ، فى إطار شراكة فاعلة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والاتحاد الأوروبى لدعم البناء المؤسسى وتأهيل الكوادر البشرية بالمحليات.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

