تعرف على التعريفة الجديدة بعد اعتمادها من محافظ أسوان على مختلف خطوط السير.. صور

اعتمد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعريفة الركوب الجديدة لسيارات السرفيس، والتاكسى وغيرها، وذلك عقب صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بزيادة أسعار المواد البترولية.

وشدد المحافظ على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة وعدم إستغلال الركاب، وضمان إنتظام عمل كافة المرافق والخدمات بمختلف أنحاء المحافظة.

تعريفة الركوب

كما وجه المحافظ الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارات المرور والمواقف للتأكد من تشغيل جميع السائقين لعدادات تاكسي الاجرة مع ضبط السيارات المخالفة لعدم تشغيل العدادات، وكذلك التأكد من وضع التعريفة الجديدة بإستيكر علي السيارات داخل الموقف.