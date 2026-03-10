قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ترامب لفوكس نيوز: من الممكن الحديث مع إيران

ترامب
ترامب
محمد على

في تصر يحٍ متناقض للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز ، قال ترامب إنه من الممكن أن يتحدث مع إيران، في لهجة أقل وعيدًا.

وفيما أكد على الحوار، سبق قبلها وأن أكد ترامب أهمية ضرب إيران "بقوة أكبر بعشرين ضعفاً" إذا أغلقت مضيق هرمز.

حذر الرئيس ترامب إيران من إغلاق مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق حيوية لصناعة النفط العالمية، حيث أدت الحرب مع إيران إلى توقف حركة الشحن في المضيق بشكل شبه كامل، مما تسبب في ارتفاع أسعار النفط منذ بدء الحرب.

قال على منصة "تروث سوشيال": "إذا أقدمت إيران على أي خطوة من شأنها وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، فسوف تضربها الولايات المتحدة الأمريكية بضربة أشدّ بعشرين ضعفاً مما تلقته حتى الآن. إضافةً إلى ذلك، سندمر أهدافاً يسهل تدميرها، ما سيجعل من المستحيل عملياً على إيران أن تُعاد بناؤها كدولة مرة أخرى - سيحلّ عليها الموت والنار والغضب - لكنني آمل وأدعو ألا يحدث ذلك!"

هدد ترامب مراراً بتصعيد الضربات على إيران إذا ما عرقلت مضيق هرمز، الذي يقع بين إيران وشبه الجزيرة العربية ويمر عبره نحو 20% من نفط العالم. 

ترامب فوكس نيوز للرئيس الأمريكي قوة أكبر بعشرين مضيق هرمز إيران

