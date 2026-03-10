قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: نشهد ظرفاً استثنائياً.. وإجراءات عاجلة لترشيد الإنفاق العام
الدفاعات الجوية السعودية تواصل اعتراض وتدمير المسيرات المخترقة للمجال الجوي
في اتصال هاتفي.. وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يبحثان التصعيد الحاد بمنطقة غرب آسيا
تعرف على موعد انخفاض سعر البنزين
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
توك شو

هل أسعار المواد البترولية سترتفع إذا استمرت الحرب؟ رئيس الحكومة يرد

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
البهى عمرو

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال حول ما إذا كان لدى الحكومة سيناريو جديد بشأن أسعار المواد البترولية في حال استمرار الحرب، وما إذا كان من الممكن أن نشهد زيادة جديدة في الأسعار.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “إننا أمام مشهد شديد التعقيد، والعالم بالكامل في حالة اضطراب شديد”، مؤكدًا أنه لا يستطيع أحد تحديد موعد توقف الحرب أو تداعياتها.

وأضاف أن برميل النفط إذا وصل إلى 150 أو 200 دولار، فهل تستطيع الحكومة تحمّل كل هذه الارتفاعات؟ بالتأكيد سيكون الأمر صعبًا.

وأشار إلى أن القرارات التي اتُّخذت اليوم جاءت بسبب تحرك الأسعار بنسبة 50% ووصول سعر البرميل إلى 93 دولارًا، لكن في حالة استمرار الحرب قد نشهد ظروفًا لم تحدث من قبل، وفي هذه الحالة ستتخذ الحكومة القرارات المناسبة للتعامل مع هذا الوضع، وأنه سيكون هناك تحمل للمسئولية مع الشعب.

ورد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على سؤال الزميل محمود مطاوع، مراسل “صدى البلد”، بخصوص إجراءات ضبط الأسعار.

وأكد فاروق أن هناك رقابة شديدة على الأسواق، وأن هذا تم، وفي نفس السياق هناك وفرة في السلع، وأن أي عملية احتكار سيكون هناك تدخل، والجميع شاهد ما حدث بخصوص بعض السلع، ومنها الدواجن.

ورد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال: “متى سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور؟ وما الضمانات لتطبيق ذلك بالقطاع الخاص؟”.

وقال إن هناك تنسيقا مع المجلس القومي للأجور، وإن الحكومة تتفهم الوضع بالنسبة للقطاع الاقتصادي، وتعمل من أجل المواطنين، لكن في نفس الوقت بما لا يضر بالمؤسسة، حتى لا تتجه بعض الشركات للغلق.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حرصت من البداية على بذل كل الجهود لتجنب الحرب الدائرة في المنطقة إدراكا للعواقب الوخيمة لها، ولا يمكن لأحد التنبؤ بأمد هذه الحرب.


 

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن تبعات هذه الحرب أدت إلى اضطراب شديد في سلاسل الإمداد، ما أثر على العديد من السلع.

وتابع: “إننا حريصون على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء وقطاع الصناعة والاحتياجات المنزلية، والدولة لا تزال تتحمل جزءا كبيرا من ارتفاع أسعار الطاقة”. 

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، المواطنين أن يلتمسوا العذر للحكومة بسبب بعض القرارات، وذلك لتحمل جزء من المسئولية معها، وأكد أن هذه الفترة ستكون استثنائية، وأن الجميع يتابع الأوضاع وما يحدث.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي أفضل بكثير من أي فترة ماضية، وأن النقد الأجنبي متوافر لتلبية جميع احتياجات الدولة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تدين استهداف الدول العربية الشقيقة، ومحاولة إقحامها في هذه الحرب، موضحًا أن هناك استهدافًا غير مبرر لبعض الدول ومصر ترفض ذلك.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن حجم هذه المعركة وتداعياتها لا يستطيع أحد توقعها، وإن الحكومة كان لها اجتماعات سريعة وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة لعمل تقدير موقف لكل ساعة.

ولفت إلى أن هناك اجتماعات تتم بشكل مستمر لمتابعة الموقف على مدار الساعة، وأن هذه الحرب تسببت في اضطراب سلاسل إمداد الطاقة، وما يتعلق بها، وكان لها تأثير على السلع.

وأشار إلى أن سعر البرميل النفط كان بـ 68 دولارا لـ 84 دولارا، وبعد ذلك ارتفع لـ 93، وأنه وصل لـ 120 دولارا، وبعد ذلك انخفضت بعض الشيء، واليوم وصل لـ 93 دولارا.

ولفت إلى أن الدولة اتخذت بعض القرارات الخاصة بأسعار المواد البترولية، لاستمرار عجلة الإنتاج، وأن الدولة تتحمل جزءا كبيرا من الزيادة في أسعار الطاقة، وأن المواطن لا يتحمل الزيادة بالكامل.

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

الحيتان القاتلة

زعانف ممزقة على الشاطئ.. لغز يكشف سلوكا صادما لدى الحيتان القاتلة

رفع الحد الأدنى للأجور في هذا الموعد.. الحكومة تدرس حزمة زيادات جديدة| تفاصيل

رفع الحد الأدنى للأجور في هذا الموعد.. الحكومة تدرس حزمة زيادات جديدة| تفاصيل

فيفا

الاتحاد الدولي لكرة القدم يوجه ضربة قوية لأندية مصرية.. ماذا حدث؟

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الرقابة على محطات الوقود بعد تحريك أسعار المواد البترولية

محطه وقود

محطه وقود
محطه وقود
محطه وقود

لضمان الالتزام بالتعريفة.. حملات مكبرة للسيطرة على مواقف الشرقية

موقف

موقف
موقف
موقف

محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة المواقف ومحطات الوقود والمخابز| صور

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

