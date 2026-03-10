قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رئيس الوزراء: مراجعة أسعار المواد البترولية حال تراجع النفط وتوقف الحرب

مدبولي
مدبولي
محمود مطاوع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه اذا تراجعت أسعار النفط وتوقفت الحرب سوف يكون هناك مراجعة للقرارات الخاصة برفع أسعار المواد البترولية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت قرارات لترشيد الإنفاق ووضع أولويات للحكومة، مؤكدا أن هناك توجيهات واضحة لترشيد استهلاك الطاقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإجراءات لها تداعيات علي التضخم والأسعار، موضحا انه سيكون هناك حزمة حماية اجتماعية لمواجهة هذه التضخم.

وقال إنه قبل رمضان الجاري أعلنت الحكومة عن زيادة دعم بطاقات التموين و تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أن الحكومة اتخذت قرار بمد هذا الدعم لمدة شهرين كاملين اخرين .

وتابع رئيس الوزراء أن الدولة لن تسمح بأي محاولات لاستغلال الأزمة ورفع الأسعار أو الاحتكار، مشيرا الي انه سيتم إحالة أي مخالف للقضاء العسكري.

مدبولي الوزراء أسعار النفط أسعار المواد البترولية

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

