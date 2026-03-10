السفير عاطف سالم يفتح الصندوق الأسود لإسرائيل بعد 7 أكتوبر في «الجلسة سرية»

تحدث السفير عاطف سالم سيد الأهل، السفير المصري الأسبق لدى إسرائيل، خلال استضافته في برنامج «الجلسة سرية»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي سمير عمر، عن الحكومة الائتلافية الحالية في تل أبيب.

تكشف الحلقة كيف أن هذه الحكومة جاءت ببنود ائتلاف، موضحا أن هذا الائتلاف جاء مكونا لطبيعة المجلس، وببنود هي القضاء على القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني، موضحا أن 7 أكتوبر هي أكبر عملية تمت بالنسبة لهم بعد الهولوكوست، وكانت من نتنياهو لتدمير غزة والتي كان سيدمرها عاجلا أم آجلا.

