قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: الحرب على إيران لم تنته بعد
بعد زلزال الأهلي.. كهربا يتوعد والشريعي يناور والزمالك ينافس علي الدوري
تصعيد جديد| إيران ترد على ترامب وتلوح بتوسيع الحرب.. تفاصيل
الإحصـاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر فبراير 2026
الصحة الإسرائيلية: 2339 إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية حرب إيران
قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
سمير فرج عن يوم الشهيد: لولا تضحيات الأبطال لما تمكنا من العيش في أمان
نتنياهو: طموحنا أن نمكن الشعب الإيراني من تفكيك النظام
جلسة طارئة بين الخطيب وتوروب.. واتجاه لإضافة عنصر جديد بالجهاز المعاون
محمود أبو الدهب: زيزو وإمام عاشور «بوظوا أوضة لبس الأهلي»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

أسعار البنزين الجديدة
أسعار البنزين الجديدة
أميرة خلف

يلجأ الكثيرون من التجار مستغلي الأزمات إلى عمليات التلاعب واستغلال المواطنين، لاسيما بعد تطبيق الزيادة الجديدة اليوم في أسعار البنزين والسولار .

في سياق متصل، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، ببدء رفع أسعار البنزين والبوتجاز والغاز الطبيعي، في مصر بنحو 3 جنيهات ضمن متابعة مستمرة لتطورات سوق الطاقة.


أسعار البنزين الجديدة

بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيها للتر

بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر

بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر

السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر

عقوبات التلاعب في أسعار البنزين

نصت المادة 3 من قانون شئون التموين على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

2- أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها .

3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.

4- اشترى لغير استعماله الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.

5- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية ،أو أقر بصرفها لغير مستحق.

6- نشر أخبارا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

7- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.

8- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

9- رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى. 

الزيادة الجديدة أسعار البنزين أسعار البنزين الجديدة بنزين 80 بنزين 92 بنزين 95

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

ترشيحاتنا

أرشيفية

مصرع سائق سيارة نقل في تصادم مع تريلا على طريق الشيخ زايد

أرشيفية

تفاصيل حبس ربة منزل بتهمة الشروع في قتل زوجها بالمطرية

أرشيفية

سيارة مسرعة تطيح بأجنبي أثناء عبوره الطريق في الشيخ زايد

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

نزاع قانوني طويل.. "اهتزاز الموت" يهدد سائقي سيارات فورد بالـ.قتل

فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي

بمكونات بسيطة في البيت.. طريقة عمل بسكويت العيد مثل المحلات بخطوات سهلة

بسكويت العيد
بسكويت العيد
بسكويت العيد

كنز صحي.. تعرف على أهم فوائد الكزبرة الناشفة وكيفية استخدامها

كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد