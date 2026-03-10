بمكونات بسيطة في البيت.. طريقة عمل بسكويت العيد مثل المحلات بخطوات سهلة

يعد بسكويت العيد من أشهر الحلويات التي تحرص الأسر المصرية على تحضيرها قبل عيد الفطر، فهو من الطقوس الجميلة التي تضيف أجواء من البهجة داخل المنزل، ويتميز بسكويت العيد بطعمه الخفيف وقوامه الهش، كما يمكن تقديمه بجانب الشاي أو القهوة للضيوف خلال أيام العيد.

طريقة عمل بسكويت العيد في المنزل

ورغم أن الكثيرين يفضلون شراءه جاهزًا من المحلات، فإن تحضيره في المنزل يظل خيارًا مفضلًا لدى كثير من ربات البيوت، خاصة أن مكوناته بسيطة وطريقة تحضيره ليست معقدة.

فيما يلي طريقة عمل بسكويت العيد في المنزل مثل الجاهز تمامًا، للشيف مصطفى العمدة.

مكونات بسكويت العيد

بسكويت العيد

1 كيلو دقيق أبيض

500 جرام سمن أو زبدة

2 كوب سكر بودرة

4 بيضات

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

ملعقة كبيرة حليب بودرة اختياري

نصف كوب حليب سائل تقريبًا

طريقة عمل بسكويت العيد

بسكويت العيد

في البداية يتم وضع السمن أو الزبدة في وعاء عميق، ثم يضاف السكر البودرة ويتم خفقهما جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط كريميًا وناعمًا.

بعد ذلك يضاف البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق، ثم تضاف الفانيليا ويقلب الخليط جيدًا حتى تتجانس المكونات.

في وعاء آخر يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر والنشا ورشة الملح، ثم يضاف الخليط الجاف تدريجيًا إلى خليط السمن والبيض مع التقليب المستمر.

يضاف الحليب تدريجيًا حتى تتكون عجينة طرية ومتماسكة يسهل تشكيلها، مع الحرص على عدم العجن لفترة طويلة حتى لا يصبح البسكويت قاسيًا.

تشكيل بسكويت العيد

توضع العجينة في ماكينة البسكويت أو كيس حلواني مزود بقمع مناسب، ثم يتم تشكيل البسكويت على صينية فرن مبطنة بورق الزبدة.

يمكن تشكيله بأشكال مختلفة مثل الدوائر أو الأصابع أو الوردة، وهي الأشكال التقليدية المعروفة لبسكويت العيد.

طريقة الخبز

يسخن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم توضع صينية البسكويت في الفرن لمدة تتراوح بين 12 و15 دقيقة تقريبًا حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا.

بعد إخراج البسكويت من الفرن يترك حتى يبرد تمامًا، لأن قوامه يكون طريًا قليلًا وهو ساخن ثم يصبح هشًا بعد أن يبرد.

أفكار لتزيين بسكويت العيد

يمكن تقديم بسكويت العيد بعدة طرق، مثل:

تزيينه بالسكر البودرة

غمس أطرافه في الشوكولاتة الذائبة

وضع طبقة من المربى بين قطعتين من البسكويت

تزيينه بجوز الهند أو الفستق المطحون

أسرار نجاح بسكويت العيد

للحصول على بسكويت ناجح مثل المحلات يفضل اتباع بعض النصائح المهمة: