ترامب يحذر إيران: سنرد بقوة أكبر 20 مرة حال وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز
صدمة في صراع القمة.. كيف يمكن للأهلي العودة إلى سباق لقب الدوري؟
الكرة تتحدى التوتر في الشرق الأوسط.. هل تأثرت الدوريات فى الدول العربية بالحرب الأمريكية الإسرائيلية - الإيرانية
بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء
إيران .. الحرس الثوري يعلن تدمير طائرة مسيرة من طراز هيرون تي بي
وصول المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس للمحكمة
بعد زيادة أسعار البنزين.. هذه تعريفة السرفيس والنقل العام الجديدة في القاهرة
مصادر : الاستيلاء على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب سيتطلب قوات برية كبيرة
قافلة زاد العزة 153.. الهلال الأحمر يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الأشقاء الفلسطينيين
على مدار الساعة.. وزير الخارجية يتابع أوضاع المصريين العالقين بدول المنطقة
أذربيجان ترسل قافلة من المساعدات الإنسانية إلى إيران لدعم الشعب
الأحد المقبل.. فتح التحويلات البنكية للمصريين بالخارج لحجز أراضي بيت الوطن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بالقفطان.. كندة علوش تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أنيقة

رنا عصمت

شاركت  الفنانة كندة علوش، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت كندة علوش، باطلالة جريئة مرتدية قفطان باللون الاسود المطرز بالألوان المتداخلة البسيطة .

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال كندة علوش.

وتعد الفنانة كندة، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كندة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

أشادت الفنانة كندة علوش شوقي، بصناع مسلسل “عين سحرية” بعد انتهاء عرضه ضمن النصف الأول من شهر رمضان.


وكتبت كندة علوش عبر إنستجرام :شكراً لكل صناع عين سحرية على العمل الفني الرائع أحداث مشوقة لغة فنية بصرية غنية تمثيل استثنائي شكراً للمنتج الجريء محمد مشيش والمخرج الموهوب السدير مسعود.

وتابعت: السيناريست هشام هلال ومدير التصوير الرائع أحمد جبر ولكل الكاست التمثيلي العظيم عصام عمر باسم سمرة محمد علاء فاتن سعيد عمر شريف سما ابراهيم وجميع الأساتذة المشاركين في هذا العمل الراقي والمختلف أمتعتونا .

الأزهر العالمي للفتوى يبرز محطات النبي عند دخوله الحرم

فتح مكة.. الأزهر العالمي للفتوى يبرز محطات النبي عند دخوله الحرم

ملتقى الفكر الإسلامي يناقش فلسفة الصيام وأثرها في ارتقاء الروح وتوازن الجسد

ملتقى الفكر الإسلامي يناقش فلسفة الصيام وأثرها في ارتقاء الروح وتوازن الجسد

صلاة التهجد

صلاة التهجد.. عدد ركعاتها ووقتها وفضلها وماذا يقرأ فيها؟

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

