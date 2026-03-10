بالقفطان.. كندة علوش تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أنيقة

شاركت الفنانة كندة علوش، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت كندة علوش، باطلالة جريئة مرتدية قفطان باللون الاسود المطرز بالألوان المتداخلة البسيطة .

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال كندة علوش.

وتعد الفنانة كندة، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كندة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

أشادت الفنانة كندة علوش شوقي، بصناع مسلسل “عين سحرية” بعد انتهاء عرضه ضمن النصف الأول من شهر رمضان.



وكتبت كندة علوش عبر إنستجرام :شكراً لكل صناع عين سحرية على العمل الفني الرائع أحداث مشوقة لغة فنية بصرية غنية تمثيل استثنائي شكراً للمنتج الجريء محمد مشيش والمخرج الموهوب السدير مسعود.

وتابعت: السيناريست هشام هلال ومدير التصوير الرائع أحمد جبر ولكل الكاست التمثيلي العظيم عصام عمر باسم سمرة محمد علاء فاتن سعيد عمر شريف سما ابراهيم وجميع الأساتذة المشاركين في هذا العمل الراقي والمختلف أمتعتونا .