بعد زيادة أسعار البنزين.. ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة وخطوط الأقاليم| تفاصيل

بدأت المحافظات المختلفة إعلان وتطبيق تعريفة جديدة لسيارات الأجرة وخطوط الأقاليم، وذلك عقب القرار الحكومي الأخير برفع أسعار الوقود وعدد من منتجات الطاقة، في خطوة تهدف إلى مواكبة التغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة عالميًا.

وتعمل الأجهزة التنفيذية في المحافظات على مراجعة تعريفة الركوب بما يتناسب مع الزيادة في أسعار الوقود، مع مراعاة مسافات خطوط السير وعدد الرحلات لكل خط، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الركاب والسائقين ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

كما شددت المحافظات على تكثيف الحملات الرقابية داخل المواقف لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المعلنة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

تفاصيل زيادة أسعار الوقود

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت، اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، تعديل أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من الساعة الثالثة صباحًا.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية، نتيجة التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب القرار، ارتفع سعر لتر بنزين 95 من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا، بينما زاد سعر بنزين 92 من 19.25 جنيهًا إلى 22.25 جنيهًا للتر. كما تم رفع سعر بنزين 80 ليصل إلى 20.75 جنيهًا بدلًا من 17.75 جنيهًا للتر.

كما شملت الزيادة سعر السولار، حيث ارتفع من 17.5 جنيهًا إلى 20.5 جنيه للتر.

زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز وغاز السيارات

وتضمنت التعديلات أيضًا رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا، فيما زاد سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كيلوجرام من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا.

أما الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات، فقد تم تعديل سعر المتر المكعب ليصل إلى 13 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة قرارات تستهدف التعامل مع المتغيرات العالمية في قطاع الطاقة، مع استمرار متابعة الأوضاع لضمان استقرار السوق المحلية وتوفير احتياجات المواطنين.