بعد زيادة الوقود.. أحمد موسى يطالب برقابة صارمة على الأسواق ومحاسبة المحتكرين

علق الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، على قرار زيادة أسعار المواد البترولية وتأثيره على الأسعار في الأسواق

وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي اكس :" هل تتراجع الحكومة عن الزيادة التى حدثت بالنسبة لأسعار المنتجات البترولية فى حالة تراجع أسعار الطاقة عالميا ؟

‏جاءت الاجابة واضحة فى البيان الذى صدر صباح اليوم عن مجلس الوزراء ويحدد الأسباب التى أدت لهذه الزيادات والإجراءات المؤقته وأنها تأتى فى إطار تعامل مرحلى مؤقت مع ظروف إستثنائية تمر بها الأسواق العالمية للطاقة وأنها ستستمر فى متابعة تطورات الأوضاع الدولية بصورة يومية مع الاستعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لاعادة النظر فى حالة تغير أوضاع السوق وأسعار منتجات الطاقة عالميا الى الأحسن.



وتابع :" من جانبه أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عدم المساس برغيف الخبز المدعم وسيظل سعره ٢٠ قرشا .وتتحمل موازنة الدولة فارق التكلفة بعد زيادة المنتجات البترولية .

‏الأهم اليوم الرقابة وتفعيل إجراءات محاسبة المحتكرين ومن يستغلوا هذا الظرف المؤقت برفع أسعار السلع ومحاكتهم أمام القضاء العسكرى ،

واكمل :" الردع مطلوب والمحاسبة واجبه وحماية المواطنين من جشع بعض التجار مهمة كل مؤسسات الدولة.