مدبولي: الحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا من زيادة أسعار البترول لتخفيف العبء عن المواطن

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، إن سعر كان برميل النفط خلال المؤتمر الصحفي السابق ٨٤ دولار وارتفع إلى ٩٣ دولار، ثم انخفضت امس وعادت مرة أخري إلى الارتفاع اليوم مشيرا إلى أنه قبل الحرب سعر البرميل ٦٣ دولار .

وأضاف رئيس الوزراء، أن تأثير زيادة الأسعار النفط أصبح ملموس لأنها زيادة غير مسبوقة، مؤكدا أن الحكومة تريد عدم تأثر المصانع والمنازل من الطاقة ، مشددا أن الحكومة كان لديها خيارين أن نظل على الحفاظ على الأسعار أو نتخذ إجراء استباقي بزيادة أسعار البترول .

وأكد رئيس الوزراء ، أن الحكومة تتحمل جزء كبير من زيادة أسعار المواد البترولية، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل فرق سعر كبير وليس المواطن فقط.