وزير الإعلام: مصر نجحت في مواجهة الأزمات وندعو الصحفيين للتعاون لمكافحة الغلاء

أكد وزير الدولة للإعلام، الدكتور ضياء رشوان، أن المواطن المصري يعاني من تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحمل جزءًا من هذه الأعباء، وأن الأزمات الاقتصادية ليست نتيجة أخطاء متعمدة من الحكومة، بل هي نتاج تأثيرات خارجية وداخلية.

وقال رشوان: “الحكومة كانت في تحديات كبيرة، فمصر مرت بـ6 سنوات من الحرب على الإرهاب، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد، بالإضافة إلى تداعيات أزمة كورونا، ثم الحرب الروسية في أوكرانيا، وبعدها حرب غزة، ثم الأزمة في إيران ونصف السودان وليبيا، وكل هذه الأزمات كانت تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري.”

وأشار الوزير إلى أن الأزمات التي مرت بها البلاد كانت "قدرًا" أكثر منها اختيارات حكومية، وقال: "نحن لا نعيش في معزل عن العالم، وكل شيء يحدث في أي دولة يؤثر علينا، ومن الطبيعي أن الأزمات العالمية تؤثر في الاقتصاد العالمي."

وأضاف رشوان أن الحكومة تحاول معالجة الوضع، لكن التحديات كانت كبيرة.

وفيما يتعلق بالأسعار، أكد رشوان أن أي زيادة غير مبررة ستؤدي إلى محاسبة من سيقوم بذلك، قائلاً: "أي شخص سيزيد الأسعار سيواجه محاسبة من المحاكم العسكرية".

وأعرب عن أمله في أن يتعاون الصحفيون في مراقبة الأسعار بشكل دوري وتنظيم حملات مفاجئة لضبط السوق ومساعدة المواطنين.

وأشاد وزير الإعلام بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الشعب المصري خلال هذه الأوقات الصعبة، مؤكدًا أن "الشعب المصري هو البطل الحقيقي في مواجهة هذه الأزمات".

كما دعا إلى توخي الحذر في التعامل مع المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، مُؤكدًا أن مصر ترفض الإساءة لأي دولة عربية شقيقة.

وأضاف رشوان: “نحن مستعدون للاستماع لأي اقتراحات من الصحفيين والمهتمين بالشأن العام، وسوف نتلقى جميع الشكاوى والاقتراحات للعمل على تحسين الأوضاع.”