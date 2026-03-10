قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
قطع الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة .. 10 صعوبات تواجه التنفيذ
سعر الذهب الآن.. عيار 21 يحلق عند مستوى 7450 جنيها
إسرائيل: سننسق مع واشنطن توقيت وآلية إنهاء الحرب مع إيران
توروب يحسم قراره.. من يحرس عرين الأهلي أمام الترجي التونسي
صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
مفتي الجمهورية: الأمم القوية هي التي تتعلَّم من انكساراتها وتعيد البناء من جديد
الصحة: تشميع عيادة ضياء العوضي وإلغاء ترخيصه لنشر معلومات علاجية مضللة
مقتل رئيس قوات الباسيج الإيرانية في هجوم مشترك لإسرائيل وأمريكا
رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة سكاتك النرويجية وفرص التوسع في الاستثمارات
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي والمالي للمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"
12 في حالة خطيرة.. الصحة الإسرائيلية: 2339 شخصا تلقوا العلاج بسبب الهجمات الإيرانية

محمود نوفل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 2339 إسرائيليا تلقوا العلاج منذ بداية الحرب 12 منهم في حالة خطيرة.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 95 إسرائيليا ما زالوا يتلقون العلاج إثر إصابتهم في الهجمات الصاروخية الأخيرة.

وفي وقت سابق ؛ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية،  بأن منظومة الصحة في إسرائيل بدأت الاستعداد لسيناريو طوارئ تحسبًا لاحتمال اندلاع حرب طويلة الأمد مع إيران، وذلك من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية واللوجستية داخل المستشفيات.

وذكرت التقارير أن وزارة الصحة الإسرائيلية تدرس تقليص أقسام الباطنة في عدد من المستشفيات، مع نقل المرضى الذين تسمح حالتهم الصحية باستكمال العلاج في منازلهم، بهدف تقليل أعداد المنومين وتوفير طاقة استيعابية أكبر لحالات الطوارئ.

ويجري بحث إمكانية نقل أطباء من وسط البلاد، حيث تتركز أعداد أكبر من الكوادر الطبية مقارنة بعدد السكان، إلى مستشفيات المناطق الطرفية التي تعاني نقصًا في الكوادر.

وفي السياق، كشفت القناة الـ 12 أن مستشفى أسوتا رمات هحيال أنشأ وجهّز مستشفى تحت الأرض في تل أبيب يضم نحو 200 سرير، وذلك استجابة لطلب وزارة الصحة بالاستعداد لحالات الطوارئ. وأوضحت القناة أن المستشفى الجديد سيستقبل مرضى يتم نقلهم من المستشفيات العامة غير المحصنة بشكل كافٍ.

وأضافت التقارير أن المستشفى يضم أيضًا منظومة دعم متكاملة، إلى جانب غرف عمليات محصنة فوق الأرض، مخصصة لاستقبال مرضى يتم تحويلهم من مستشفيات أخرى لإجراء عمليات جراحية طويلة ومعقدة عند الضرورة.

يُشار إلى أنه خلال حرب استمرت 12 يومًا في يونيو الماضي، تعرض مركز سوروكا الطبي الجامعي في بئر السبع لإصابة بصاروخ باليستي، ما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية.

