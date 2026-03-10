إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث على طريق قريه ابو جلال مركز شربين بمحافظة الدقهلية

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث

اصطدام دراجه ناريه في سياره ملاكي على طريق ابو جلال ـشربين مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين أصابة كلا من

السيد خضر محمد 22عاما وأصيب باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات بالجسم

واشتباه كسر بالركبة اليمني والفخذ الايمن، كما أصيب محمد السيد أحمد 22 عاما بكدمات بالبطن، اشتباه كسر بالحوض، سحجات بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، كذلك ماهر السيد حمدي 15عاما كدمات بالبطن، اشتباه كسر بالكاحل الايمن بسحجات بالجسم، تم نقل المصابين الى مستشفى شربين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.