محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

أعلن الجهاز الفني الاول لكرة القدم بنادي ليفربول تحت قيادة ، آرني سلوت، المدير الفني ،عن التشكيل الأساسي لمواجهة جالطة سراي، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.



ويحل ليفربول ضيفا ثقيلا على جالطة سراي بعد قليل على ملعب "رامس بارك" في منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، موسم 2025/26.



تشكيل ليفربول ضد جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا:



حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: جو جوميز، كوناتي، فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: جرافنبيرخ، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، إيكتيكي، فلوريان فيرتز.



ويجلس علي مقاعد البدلاء: وودمان، كورتيس جونز، جاكبو، روبرتسون، فريمبونج، نيوني، موريسون، نالو، نجوموها.