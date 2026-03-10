بعد بيان الأهلي.. خبير يثير الجدل: هل تتفق هذه القرارات مع لوائح الفيفا؟

أثار خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة الجدل بشأن بيان قرارات الأهلي و عقوبات لاعبي الفريق ،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب عامر العمايرة:‏هل اللائحة المالية الداخلية لفريق الكرة بالنادي الأهلي تتيح اتخاذ هذه القرارات بالخصم والتعليق وهل تتفق هذه القرارات مع لوائح الفيفا؟

الإجابة لا، إنها مسكنات لعبور مباراتى الترجي التونسي

وقرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي ، خصم ٣٠% من راتب لاعبي الفريق الأول وتعليق ٢٥% من قيمة عقودهم، لحين حسم موقف الفريق من المنافسة على بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

ومن ضمن قرارات الخطيب الصارمة تقديم موعد سفر الفريق الأول إلى تونس لملاقاة الترجي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، على أن تغادر البعثة مطار القاهرة بعد غد الخميس بدلًا من الجمعة، لإتاحة الفرصة للجهاز الفني للاستعداد للمباراة المرتقبة.

- بدء ياسين منصور نائب الرئيس، وسيد عبد الحفيظ عضو المجلس، بشكل عاجل في تقييم جميع العاملين بقطاع الكرة وإداراته ومسئوليه وأجهزته الفنية والإدارية والطبية، وإعادة هيكلة القطاع على مستوى الفريق الأول والناشئين والكرة النسائية والأكاديميات، بما يتوافق مع طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة.