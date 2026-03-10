تحذير عاجل من حسام موافي من هذا المشروب.. فيديو

كشف حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن مشروبات الطاقة كلها ضرر ولكن تختلف من شخص لآخر ومدى الاستجابة لها يتفاوت بين الناس.



وتابع حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال تقديم برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروبات الطاقة بها كافيين متسخلص بتركيز عالي جدًا

وأكد حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الكافيين يعمل على كل الجسم بداية من المخ، القلب، وهما أخطر عضوين، موضحا أن ضربات القلب الطبيعية من 60 إلى 90.

وأردف حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن مشروبات الطاقة تجعل ضربات القلب 90 في وقت الراحة ووقت الحركة 120 ضربة وهذا إرهاق للقلب دون أن تشعر، لافتا إلى أن مشروبات الطاقة بعيدة عن مسماها.

