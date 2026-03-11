ضربة في قلب مضيق هرمز .. الجيش الأمريكي يدمر 16 سفينة إيرانية تجهّز لزرع الألغام

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الأربعاء أنها دمرت عدة قطع بحرية إيرانية من بينها 16 سفينة كانت مهمتها زرع الألغام بالقرب من مضيق هرمز.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، يكشف الاستهداف الذي تم لبعض السفن الإيرانية في مضيق هرمز.

وفي وقت سابق، صرّح وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، بأن اليوم سيكون الأكثر ضراوة في سلسلة الضربات الأمريكية داخل إيران وقد شنّت طهران موجة هجمات مماثلة على إسرائيل والخليج.

ومع ارتفاع أسعار النفط ثم انخفاضها، هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"الموت والنار والغضب" إذا استمرت إيران في إغلاق مضيق هرمز الحيوي.

وردّت طهران، متعهّدةً بأنها لن تسمح بخروج "لتر واحد من النفط" من الشرق الأوسط حتى تتوقف الهجمات الأمريكية والإسرائيلية وحذّر مسؤول إيراني رفيع ترامب من أن "يُقضى عليه".

ووجه ترامب رسائل متضاربة بشأن موعد انتهاء الحرب مع إيران فقد قال أمس إنها "رحلة قصيرة" ستنتهي "قريبًا" لكنه قال أيضًا إن الولايات المتحدة "انتصرت في نواحٍ عديدة، لكننا لم ننتصر بما فيه الكفاية".