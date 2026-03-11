إسرائيل تعتزم زيادة ميزانيتها الدفاعية بـ13 مليار دولار إضافية لتمويل الحرب مع إيران

أفادت وكالة بلومبيرغ بأن إسرائيل تعتزم زيادة ميزانيتها الدفاعية بنحو 40 مليار شيكل (13 مليار دولار أمريكي) لتمويل الحرب في إيران، وذلك وفقًا لمسؤول في وزارة المالية طلب عدم الكشف عن هويته.

وأوضح المسؤول أن الميزانية الدفاعية الإسرائيلية ستزيد بمقدار 28 مليار شيكل، مع تخصيص 10 مليارات إضافية كاحتياطي لتلبية الاحتياجات العسكرية المحتملة.

وتمثل هذه الزيادة نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي جزء من ميزانية عام 2026 المعدلة التي سيناقشها مجلس الوزراء برئاسة بنيامين نتنياهو، وربما يصوّت عليها مساء الثلاثاء.

وسيحتاج القرار بعد ذلك إلى موافقة البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» بحلول نهاية شهر مارس الجاري.

وفي بيان مصور مسجل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، إن الحرب «تكلف أموالًا طائلة»، مضيفًا: «لذلك نحن بحاجة إلى ميزانية خاصة تتضمن عشرات المليارات من الشواقل لتعزيز الإنفاق الدفاعي».