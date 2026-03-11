كوريا الشمالية تعلن دعمها لانتخاب مجتبى خامنئي مُرشدًا لإيران

أعلنت كوريا الشمالية، يوم الأربعاء، احترامها لانتخاب الشعب الإيراني لمرشده الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي، الذي عُيّن في وقت سابق من هذا الأسبوع خلفًا لوالده الذي قُتل خلال الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على طهران.

وجاءت هذه التصريحات من متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، عقب إعلان مجلس الخبراء، يوم الأحد، تعيين خامنئي، نجل المرشد الراحل علي خامنئي، مرشدًا أعلى جديدًا للبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) عن المتحدث قوله: "فيما يتعلق بالإعلان الرسمي الأخير عن انتخاب مجلس الخبراء الإيراني لمرشد جديد للثورة الإسلامية، فإننا نحترم حق الشعب الإيراني في اختيار مرشده الأعلى".

كما ندد المسؤول الكوري الشمالي بشدة بالعمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، واصفًا إياها بالهجوم العسكري "غير القانوني".

أعرب المتحدث باسم كوريا الشمالية عن قلقها البالغ إزاء أعمال العدوان التي ترتكبها الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تُقوّض أسس السلام والأمن الإقليميين وتُفاقم حالة عدم الاستقرار في العالم، وذلك من خلال شنّ هجوم عسكري غير شرعي على إيران، وأدانتها بشدة.

وفي الأول من مارس ، أدانت كوريا الشمالية الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، واصفةً إياها بـ"السلوك الإجرامي"، لكنها لم تُدن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مباشر.

ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1973، تُعرف كوريا الشمالية وإيران بعلاقاتهما الوثيقة رغم خضوعهما لعقوبات دولية بسبب برامجهما التسلحية. كما قدّمت بيونغ يانغ وطهران أسلحةً لروسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا.