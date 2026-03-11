قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

نفط العالم تحت النار .. 6000 لغم إيراني تهدّد الملاحة الدولية في مضيق هرمز

ناصر السيد

أفادت شبكة سي بي إس الإخبارية الأمريكية، أمس الثلاثاء أن مصادر الاستخبارات الأمريكية رصدت مؤشرات أولية تُفيد باحتمالية قيام إيران بزرع ألغام في ممر مضيق هرمز الملاحي.

وذكرت الشبكة الإخبارية الأمريكية، أنه لا يُعرف حجم مخزون الألغام البحرية الإيرانية، إلا أن شبكة سي بي إس تُشير إلى أن التقديرات تتراوح بين 2000 و6000 لغم.

عقب هذا التقرير، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور حُذف لاحقًا على موقع تروث سوشيال، أنه في حال زُرعت ألغام - مع أنه أشار إلى عدم ورود أي تقارير من الولايات المتحدة تُفيد بذلك - ولم تُزل، فإن "العواقب العسكرية على إيران ستكون غير مسبوقة".

وأضاف: "أما إذا أزالوا ما قد يكون زُرع، فسيكون ذلك خطوة عملاقة في الاتجاه الصحيح!".

ثم أعلن لاحقًا أن الولايات المتحدة ضربت ودمرت بالكامل 16 سفينة زرع ألغام غير نشطة، محذرًا من أن المزيد سيتبع ذلك.

تم حذف المنشور بعد دقائق من نشره.

أدت الحرب فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، مما حال دون إبحار ناقلات النفط لأكثر من أسبوع، وأجبر المنتجين على وقف الضخ مع امتلاء خزانات التخزين.

بالإضافة إلى ذلك، صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، يوم الثلاثاء، بأن البحرية الأمريكية نجحت في مرافقة ناقلة نفط عبر مضيق هرمز "لضمان استمرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية".

وأظهرت بيانات من مواقع تتبع السفن، يوم الثلاثاء، أن ناقلة نفط عملاقة تحمل مليوني برميل من النفط الإيراني عبرت مضيق هرمز خلال اليوم الماضي، لتنضم إلى خمس سفن أخرى على الأقل تنقل النفط إلى آسيا منذ 28 فبراير.

أظهر تحليل أجرته مؤسسة لويدز ليست إنتليجنس وشركة كيبلر أن ناقلة النفط "كوما" المسجلة في غيانا، والمدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية، عبرت المضيق في 9 مارس متجهةً إلى الصين.

كما أرسلت إيران شحنات من الغاز والمنتجات النفطية عبر هذا الممر المائي الحيوي في الأيام الأخيرة منذ بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير. 

وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 11 مليون برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى الشحنة الأخيرة، قد غادرت إيران منذ ذلك الحين.

نفط العالم تحت النار 6000 لغم إيراني الملاحة الدولية مضيق هرمز

