سقوط طائرة مُسيّرة على منزل بمنطقة حي الجهاد في بغداد | شاهد

أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم الأربعاء، بسقوط مسيرة على منزل في منطقة حي الجهاد بالعاصمة بغداد.

ومساء أمس الثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام عراقية، أن غارة جوية جديدة تستهدف فصائل مسلحة في مدينة القائم.

لقي أربعة مقاتلين من فصيل عراقي مسلح مصرعهم فجر الثلاثاء، في ضربة على مقر لهم في شمال العراق، بحسب ما أعلنت كتائب الإمام علي التي اتهمت الولايات المتحدة بتنفيذها.

وفي الموازاة، قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، إن أجزاء مسيرة سقطت في محيط القنصلية الإماراتية، ما أثار تنديدات من دول عربية.

وفي قضاء الدبس بمحافظة كركوك بشمال العراق، أشارت كتائب الإمام علي إلى أن "عدوانا أمريكيا غادرا استهدف أحد مقرات اللواء 40" التابع لها ضمن هيئة الحشد الشعبي.