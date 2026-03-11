قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ضربة في إيران تهز موسكو.. أضرار تصيب القنصلية الروسية بأصفهان بعد قصف جوي

ناصر السيد

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن قنصلية روسيا في مدينة أصفهان الإيرانية تعرضت لأضرار جراء قصف جوي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت إن الهجوم على أي تمثيل دبلوماسي يُعد "انتهاكًا صارخًا" للاتفاقيات الدولية، ويجب على جميع الأطراف احترام "حرمة المواقع الدبلوماسية"، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت زاخاروفا في بيان نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "في الثامن من مارس ، في مدينة أصفهان الإيرانية، ونتيجة لهجوم استهدف مقر محافظ المدينة المجاورة، تضررت القنصلية الروسية".

وأوضحت: "تحطمت نوافذ مبنى المكاتب والشقق السكنية، وتناثر عدد من الموظفين جراء موجة الانفجار. ولحسن الحظ، لم تقع إصابات أو خسائر بشرية خطيرة".

وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش النزاع مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يوم الثلاثاء. ودعا الرئيس الروسي إلى وقف جميع الأعمال العدائية.

ضربة في إيران القنصلية الروسية القنصلية الروسية في أصفهان قصف جوي وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مدينة أصفهان الإيرانية

