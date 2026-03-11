الخارجية البريطانية: أكثر من 45 ألف من مواطنينا عادوا من الخليج

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، يوم الأربعاء عودة أكثر من 45,000 مواطن بريطاني من الشرق الأوسط إلى المملكة المتحدة منذ 1 مارس الجاري.

وأوضح الخارجية البريطانية في بيانها أنه من المقرر أن تغادر أكثر من 35 رحلة جوية من المنطقة اليوم، ولا يزال جزء من المجال الجوي في الخليج مغلقًا.

وأشارت إلى أن ثلاث رحلات طيران عارض غادرت من عُمان وهبطت في المملكة المتحدة، هبطت الرحلة الأولى القادمة من دبي في المملكة المتحدة صباح اليوم، وغادرت الثانية مساء اليوم.

وأوضحت أن يوم الاثنين، غادرت 32 رحلة جوية من مختلف أنحاء المنطقة وعلى متنها أكثر من 7,400 مواطن بريطاني، وهذا رقم قياسي جديد منذ بدء النزاع، وهو أعلى من رقم يوم الأحد لعدد العائدين في يوم واحد.