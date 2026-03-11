رئيس جامعة بني سويف : أهمية جذب الوافدين لكلية الخدمة الاجتماعية لإثراء تجربتها التعليمية

قام الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف بجولة تفقدية داخل كلية الخدمة الاجتماعية لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، كما ترأس رئيس الجامعة اجتماع مجلس الكلية، وذلك بحضور الدكتور هنداوي عبداللاهى حسن عميد الكلية، والوكلاء، وأعضاء المجلس.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته الكبيرة وسط أبنائه الطلاب ، مؤكدا أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بالكليات ذات البعد المجتمعي، ومنها كلية الخدمة الاجتماعية، بما يعزز رسالتها في خدمة المجتمع المحلي والوطني.

وخلال ترؤسه اجتماع مجلس الكلية، شدد رئيس الجامعة على حرص الجامعة الدائم في دعم كافة الكليات بما يضمن حسن سير العملية التعليمية وتوفير بيئة أكاديمية متميزة، مشيرًا إلى ضرورة استحداث برامج جديدة تواكب التغيرات الاجتماعية المتسارعة وتلبي احتياجات سوق العمل.



واكد رئيس الجامعة أهمية جذب الطلاب الوافدين بالكلية للمساهمة في إثراء التجربة التعليمية عبر تبادل الثقافات والخبرات، ويعزز من قدرة الكلية على تقديم نموذج متكامل للتعليم والخدمة المجتمعية، فضلا عن فتح آفاقًا للتعاون الدولي، والإسهام في رفع تصنيف الجامعة عالميًا، ويؤكد على الدور الريادي للكلية في إعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات الاجتماعية المتسارعة في مختلف المجتمعات.