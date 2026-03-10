قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في أولى الليالي الوترية من رمضان.. الآلاف يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر
زي المسطول بعد الفطار .. حيل سهلة لتجنب النعاس عقب طعام المغرب
دعاء 21 رمضان أول ليلة وترية في العشر الأواخر.. لعلها تكون ليلة القدر
سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين
مفاجأة .. دراسة إزاحة حارسي الأهلي من تشكيل مصر في المونديال
بعد حلقة دينا في ليفل الوحش .. رامز جلال يتصدر التريند
بفعل تراجع المخاوف التضخمية.. ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر
جيش الاحتلال: 50% من الصواريخ الإيرانية خلال الحرب مجهزة برؤوس عنقودية
برعاية يونيسيف | تركيب قطع موفرة للمياه في 50 مدرسة حكومية بمصر
مستشار المعهد النمساوي للسياسات الأوروبية يكشف لـ"صدى البلد" موعد انتهاء الحرب على إيران
دلتا النيل في مواجهة المناخ .. مشروع وطني لحماية السواحل وتنمية المجتمعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فوز عضو هيئة تدريس بـ ليزر بني سويف بزمالة سكودوفسكا الأوروبية

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، فوز الدكتورة دينا محمد عطوة، المدرس بمعهد أبحاث وتطبيقات الليزر بالجامعة، بزمالة "ماري سكودوفسكا - كوري" لما بعد الدكتوراه (MSCA-PF) ضمن برنامج "Horizon Europe" التابع للاتحاد الأوروبي، وذلك بتقييم علمي متميز بلغت قيمته 97.4%، مؤكداً أن هذا الفوز يمثل إنجازاً علمياً دولياً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات الجامعة والمعهد في المحافل البحثية العالمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن وصول أحد أبناء الجامعة لهذا المستوى من التقييم الدولي يعكس مدى تميز الكفاءات البحثية داخل معهد أبحاث وتطبيقات الليزر، وقدرتها على المنافسة بقوة في أرقى البرامج البحثية العالمية، مؤكداً دعم الجامعة الدائم للباحثين المتميزين لتعزيز مكانة جامعة بني سويف في تصنيفات البحث العلمي الدولية وفتح آفاق التعاون مع كبرى المؤسسات البحثية في أوروبا والعالم.

وأوضح الدكتور طارق علي، أن المشروع البحثي للدكتورة دينا عطوة يركز على تطبيقات علوم الليزر المتطورة في دراسة وحفظ التراث الثقافي، وذلك بالتعاون مع كلية العلوم الأساسية بجامعة "بيزا" الإيطالية، حيث يهدف المشروع إلى توظيف تقنيات الليزر في تحليل المواد الأثرية وتطوير أساليب علمية حديثة تساهم في صون التراث الإنساني. كما وجه رئيس الجامعة التهنئة للباحثة، معرباً عن فخره بهذا النموذج المشرف، وموجهاً بضرورة الاستمرار في تقديم كافة التسهيلات للباحثين لربط الأبحاث العلمية بالتطبيقات العملية التي تخدم المجتمع والإنسانية.

جامعة بني سويف بمي سويف معهد الليزر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

اسعار البنزين الجديدة

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

ترشيحاتنا

منزل بني شقير المنهار

مصرع سيدة في انهيار منزل بأسيوط

المتهمين

دعوة معتمر .. القبض على طرفي مشاجرة في المنوفية

المتهم

غير متزن.. القبض على شخص أجنبى يحمل عصا خشبية بالدقي

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 21 .. القبض على محمد إمام .. وأحمد كشك ينصب فخا لشقيقه

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طريقة عمل مندي الدجاج في الفرن.. زى المطاعم

طريقة عمل مندي الدجاج
طريقة عمل مندي الدجاج
طريقة عمل مندي الدجاج

كيف تأكل كحك العيد دون زيادة الوزن؟.. أكتشف السر

نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن
نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن
نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد