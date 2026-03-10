فوز عضو هيئة تدريس بـ ليزر بني سويف بزمالة سكودوفسكا الأوروبية

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، فوز الدكتورة دينا محمد عطوة، المدرس بمعهد أبحاث وتطبيقات الليزر بالجامعة، بزمالة "ماري سكودوفسكا - كوري" لما بعد الدكتوراه (MSCA-PF) ضمن برنامج "Horizon Europe" التابع للاتحاد الأوروبي، وذلك بتقييم علمي متميز بلغت قيمته 97.4%، مؤكداً أن هذا الفوز يمثل إنجازاً علمياً دولياً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات الجامعة والمعهد في المحافل البحثية العالمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن وصول أحد أبناء الجامعة لهذا المستوى من التقييم الدولي يعكس مدى تميز الكفاءات البحثية داخل معهد أبحاث وتطبيقات الليزر، وقدرتها على المنافسة بقوة في أرقى البرامج البحثية العالمية، مؤكداً دعم الجامعة الدائم للباحثين المتميزين لتعزيز مكانة جامعة بني سويف في تصنيفات البحث العلمي الدولية وفتح آفاق التعاون مع كبرى المؤسسات البحثية في أوروبا والعالم.

وأوضح الدكتور طارق علي، أن المشروع البحثي للدكتورة دينا عطوة يركز على تطبيقات علوم الليزر المتطورة في دراسة وحفظ التراث الثقافي، وذلك بالتعاون مع كلية العلوم الأساسية بجامعة "بيزا" الإيطالية، حيث يهدف المشروع إلى توظيف تقنيات الليزر في تحليل المواد الأثرية وتطوير أساليب علمية حديثة تساهم في صون التراث الإنساني. كما وجه رئيس الجامعة التهنئة للباحثة، معرباً عن فخره بهذا النموذج المشرف، وموجهاً بضرورة الاستمرار في تقديم كافة التسهيلات للباحثين لربط الأبحاث العلمية بالتطبيقات العملية التي تخدم المجتمع والإنسانية.