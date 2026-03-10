محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بقرى ببا وناصر

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركزي ببا وناصر، وذلك في حضوربلال حبش نائب المحافظ، والعميد محمد برعي المستشار العسكري للمحافظة، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ورئيسي مركز ببا وناصر، ومهندسي دار الهندسة، ووكلاء وزارة الطرق، والصحة، والري، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب مسؤولي الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في عدد من القطاعات الخدمية الحيوية، شملت الطرق الداخلية والرئيسية، ومشروعات الصحة، ومحطات مياه الشرب، ومحطات المعالجة، ومحطات الرفع، إلى جانب مشروعات توصيل الغاز الطبيعي، ومد كابلات الألياف الضوئية، وتدعيم شبكات الكهرباء، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

وأكد المحافظ أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات، مع سرعة تسليم واستلام المشروعات التي تم مراجعتها فنيًا من قبل مهندسي دار الهندسة، وتكثيف التنسيق بين الجهات المنفذة وشركات المرافق لتذليل أية معوقات قد تعترض التنفيذ، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل بالمشروعات الجاري إنشاؤها بما يضمن دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن بما يعود بالنفع على المواطنين.