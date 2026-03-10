سكرتير عام بني سويف يتابع انتظام العمل بمواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بعد تعديل الأسعار

تابع السكرتير العام كامل علي غطاس،من داخل غرفة السيطرة بديوان عام المحافظة، انتظام العمل بمواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال التواصل المباشر مع رؤساء الوحدات المحلية، للاطمئنان على سير العمل والتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين

وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميًا، حيث تم التأكيد على تكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة، والتأكد من توافر المواد البترولية وعدم وجود أي معوقات أو تكدسات.

يُذكر أن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس، جاءت على النحو التالي:

بنزين 95 بسعر 24 جنيهًا للتر،

بنزين 92 بسعر 22.25 جنيهًا للتر،

بنزين 80 بسعر 20.75 جنيهًا للتر،

السولار بسعر 20.5 جنيهًا للتر،

أسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم بسعر 275 جنيهًا،

وأسطوانة 25 كجم بسعر 550 جنيهًا،

بينما بلغ سعر المتر المكعب من غاز تموين السيارات 13 جنيهًا.