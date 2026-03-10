توروب يحسم قراره.. من يحرس عرين الأهلي أمام الترجي التونسي

كشف أحمد حسن عن اعتماد ييس توروب على مصطفى شوبير في التشكيل الأساسي خلال لقائي الترجي التونسي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :مصدر: توروب يفكر في الاعتماد على مصطفى شوبير في التشكيل الأساسي خلال لقائي الترجي التونسي.

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا



ومن المقرر أن يخوض الأهلي مواجهة الذهاب أمام الترجي التونسي في تونس يوم 15 مارس الجاري، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت تونس، بينما تقام في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية.

والجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان قد أعلن في وقتٍ سابق منع حضور جماهير الأهلي في مباراة الإياب أمام الترجي التونسي، المُقرر إقامتها يوم 21 مارس الجاري، على استاد القاهرة.