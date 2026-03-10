قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
12 في حالة خطيرة.. الصحة الإسرائيلية: 2339 شخصا تلقوا العلاج بسبب الهجمات الإيرانية
رئيس الوزراء: نشهد ظرفاً استثنائياً.. وإجراءات عاجلة لترشيد الإنفاق العام
الدفاعات الجوية السعودية تواصل اعتراض وتدمير المسيرات المخترقة للمجال الجوي
في اتصال هاتفي.. وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يبحثان التصعيد الحاد بمنطقة غرب آسيا
تعرف على موعد انخفاض سعر البنزين
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نفاد تذاكر مباراة الترجي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

الاهلي
الاهلي
علا محمد

كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الثلاثاء، عن وجود إقبال كثيف على التذاكر المطروحة لمباراة الأهلي أمام الترجي التونسي، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان نادي الترجي قد أعلن في وقتٍ سابق السماح بحضور 35 ألف متفرج لمباراة الفريق أمام الأهلي، إذ تم فتح أبواب بيع التذاكر خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشارت صحيفة الصباح التونسية إلى أن مباراة الأهلي أمام الترجي ستكون بحضور 35 ألف مشجّع من عشاق الفريق التونسي، وذلك بعد نفاد التذاكر التي تم طرحها مساء أمس، الإثنين، للبيع إلكترونيًا.

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا


ومن المقرر أن يخوض الأهلي مواجهة الذهاب أمام الترجي التونسي في تونس يوم 15 مارس الجاري، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت تونس، بينما تقام في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية.

والجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان قد أعلن في وقتٍ سابق منع حضور جماهير الأهلي في مباراة الإياب أمام الترجي التونسي، المُقرر إقامتها يوم 21 مارس الجاري، على استاد القاهرة.

الأهلي الترجي التونسي بطولة دوري أبطال أفريقيا جماهير الأهلي دوري أبطال إفريقيا

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

Xiaomi Pad 8

Xiaomi Pad 8.. أحدث جهاز لوحي يعمل بنظام Android إليك أهم مواصفاته

هاتف Vivo V70 FE

مواصفات تصوير احترافية وعمر بطارية أطول .. إليك أفضل هاتف لمحدودي الدخل

سمارت #5

تعرف على سمارت 5 الكهربائية الجديدة ونسختها الـ BRABUS

بالصور

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الرقابة على محطات الوقود بعد تحريك أسعار المواد البترولية

لضمان الالتزام بالتعريفة.. حملات مكبرة للسيطرة على مواقف الشرقية

محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة المواقف ومحطات الوقود والمخابز| صور

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

