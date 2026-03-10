الفار مش بيشتغل.. قناة الزمالك تسخر من خسارة الأهلي: علوا صوت الزغاريط

سخر محمد عبدالجليل «جاليليو» مقدم برنامج «زملكاوي» عبر شاشة الزمالك، من خسارة النادي الأهلي أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري.



وقال محمد عبدالجليل «جاليليو» مقدم برنامج «زملكاوي» عبر شاشة الزمالك: "خلص كام؟ إيه 2-1! طب علوا صوت الزغاريط، ما لازم يعني!".

وتابع: "عندنا إنبي يوم الأربعاء فخلاص استنوا.. وربك يمهل ولا يهمل. إسماعيلي أوجورو كان ليه واحدة في اللقاء والمخرج ما عادش الكورة وعادها كدة على استحياء يعني".

وأضاف: "محمد معروف كفارة! من شهر 8 الراجل مش بيحكم. والناحية التانية حكم الفار حسام عزب ولا شاف ولا استدعى معروف، قالك الراجل مقروص عليه من أيام طرد محمد هاني فبلاش".

وختم: "الفار مش بيشتغل لو الكورة ضد الأهلي، ولكن لو تبع الأهلي بيشتغل عادي".