الدفاعات الجوية السعودية تواصل اعتراض وتدمير المسيرات المخترقة للمجال الجوي

أفاد جمال الوصيف، مراسل «القاهرة الإخبارية» في الرياض، بأن الدفاعات الجوية السعودية تواصل اعتراض وتدمير الطائرات المسيّرة والصواريخ التي تخترق المجال الجوي للمملكة، موضحا أن أحدث هذه الهجمات شملت مسيّرات وصواريخ باليستية وصلت إلى مدينة الزلفي، شمال الرياض بنحو 250 كيلومترًا، فيما جرى اعتراض أهداف أخرى قرب حقل الشيبة في الأحساء.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الاستهدافات طالت أيضًا محيط العاصمة ومدينة الخرج التي تضم قاعدة الأمير سلطان الجوية، في وقت تتواصل فيه الاتصالات الدبلوماسية والأمنية السعودية مع عدد من الدول للضغط من أجل خفض التصعيد في المنطقة.

وأشار الوصيف إلى أن السلطات السعودية كثفت إجراءات التوعية للمواطنين والمقيمين، حيث أصدر الدفاع المدني السعودي تعليمات احترازية عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر، التي ترسل تنبيهات مباشرة إلى الهواتف المحمولة تتضمن إرشادات السلامة والاحتماء وتجنب أماكن التجمعات عند صدور أي تحذيرات.