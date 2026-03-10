ارتفاع سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 10 مارس

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليكسر حاجز 14 جنيهًا في العديد من البنوك، مدعومًا بزيادة الطلب على العملة بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وسجل الريال في البنك المركزي المصري 14.044 جنيهًا للشراء و14.081 جنيهًا للبيع، فيما جاءت أسعار الريال في أبرز البنوك كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنوك

سجل في المصرف العربي الدولي نحو 13.81 جنيه للشراء و13.84 جنيه للبيع.



سجل في HSBC نحو 14.04 جنيه للشراء و14.09 جنيه للبيع.

بلغ في QNB الأهلي نحو 13.97 جنيه للشراء و14.07 جنيه للبيع.

بلغ في بنك التعمير والإسكان نحو 13.32 جنيه للشراء و13.37 جنيه للبيع.

وصل في البنك الأهلي المصري إلى 14.01 جنيه للشراء و14.07 جنيه للبيع.

وصل في البنك التجاري الدولي إلى 14.03 جنيه للشراء و14.08 جنيه للبيع.

سجل في البنك الأهلي الكويتي – مصر نحو 14.03 جنيه للشراء و14.07 جنيه للبيع.

بلغ في بنك الإسكندرية نحو 14.04 جنيه للشراء و14.08 جنيه للبيع.

سجل في بنك قناة السويس نحو 13.99 جنيه للشراء و14.09 جنيه للبيع.

سجل في بنك مصر نحو 14.01 جنيه للشراء و14.07 جنيه للبيع.

بلغ في بنك البركة مصر نحو 13.65 جنيه للشراء و13.74 جنيه للبيع.

بينما حقق في البنك العقاري المصري العربي نحو 13.69 جنيه للشراء و14.07 جنيه للبيع.