بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10 مارس

سجل سعر الريال السعودي اليوم ارتفاعاً اليوم امام الجنيه المصري في البنوك خلال التعاملات المصرفية صباح اليوم الثلاثاء ليتجاوز سعر الريال السعودي اليوم 14 جنيها .

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنوك

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 14.012 جنيه للشراء و14.086 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى 14.009 جنيه للشراء و14.083 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وثبت سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، ليسجل مستوى 14.04 جنيه للشراء، و14.08 جنيه للبيع،

وسجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى 14.06 جنيه للشراء، و14.10 جنيه.

كما استقر سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، ليسجل 14.04 جنيه للشراء، و14.08 جنيه للبيع،

وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي مستوى 14.01 جنيه للشراء، و14.08 جنيه للبيع.

سجل في البنك الأهلي الكويتي – مصر نحو 14.033 جنيه للشراء و14.074 جنيه للبيع.

بلغ في بنك الإسكندرية نحو 14.024 جنيه للشراء و14.070 جنيه للبيع.

سجل في بنك قناة السويس نحو 13.994 جنيه للشراء و14.099 جنيه للبيع.

بلغ في بنك البركة مصر نحو 13.975 جنيه للشراء و14.083 جنيه للبيع.

سجل في كريدي أجريكول مصر نحو 13.970 جنيه للشراء و14.080 جنيه للبيع.