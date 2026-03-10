قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
سمير فرج عن يوم الشهيد: لولا تضحيات الأبطال لما تمكنا من العيش في أمان
نتنياهو: طموحنا أن نمكن الشعب الإيراني من تفكيك النظام
جلسة طارئة بين الخطيب وتوروب.. واتجاه لإضافة عنصر جديد بالجهاز المعاون
محمود أبو الدهب: زيزو وإمام عاشور «بوظوا أوضة لبس الأهلي»
الجيش الإيراني يستهدف مصافي نفط ومخازن وقود لدولة الاحتلال في حيفا
في ذكرى فتح مكة.. دخلها الرسول بـ10 آلاف صحابي وأسلم أغلب ساداتها
صاحب التفسير الوسيط.. الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق
إيران تكشف عن وساطة ثلاثية لوقف العدوان.. وتؤكد استعدادها لحرب طويلة
وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين
بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل
محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي ..صور
خدمات

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10 مارس

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
رشا عوني

سجل سعر الريال السعودي اليوم ارتفاعاً اليوم امام الجنيه المصري في البنوك خلال التعاملات المصرفية صباح اليوم الثلاثاء ليتجاوز سعر الريال السعودي اليوم 14 جنيها .

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنوك 

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 14.012 جنيه للشراء و14.086 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى 14.009 جنيه للشراء و14.083 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وثبت سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، ليسجل مستوى 14.04 جنيه للشراء، و14.08 جنيه للبيع، 

وسجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى 14.06 جنيه للشراء، و14.10 جنيه.

كما استقر سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، ليسجل 14.04 جنيه للشراء، و14.08 جنيه للبيع، 

وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي مستوى 14.01 جنيه للشراء، و14.08 جنيه للبيع.

سجل في البنك الأهلي الكويتي – مصر نحو 14.033 جنيه للشراء و14.074 جنيه للبيع.

بلغ في بنك الإسكندرية نحو 14.024 جنيه للشراء و14.070 جنيه للبيع.

سجل في بنك قناة السويس نحو 13.994 جنيه للشراء و14.099 جنيه للبيع.

بلغ في بنك البركة مصر نحو 13.975 جنيه للشراء و14.083 جنيه للبيع.

سجل في كريدي أجريكول مصر نحو 13.970 جنيه للشراء و14.080 جنيه للبيع.

