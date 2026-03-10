قافلة زاد العزة 153.. الهلال الأحمر يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الثالثة بعد الـ 150، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت القافلة في يومها الـ 153، نحو 3,355 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي شملت: أكثر من 1,650 طنًا سلال غذائية ودقيق، أكثر من 350 طنًا أدوية ومستلزمات طبية وإغاثية، أكثر من 1,350 طنًا مواد بترولية؛ لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

كما كثف الهلال الأحمر المصري الدفع بإمدادات الشتاء الأساسية، والتي تضمنت أكثر من 3,640 قطعة ملابس شتوية، 18,950 بطانية، 13,200 حصيرة، أكثر من 3,455 مشمع، أكثر من 1,650 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.