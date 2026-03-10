إعلام عبري: قدرة إيران على إطلاق الصواريخ قائمة رغم إضعافها بشكل ملحوظ

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن إعلام إسرائيلي، أن قدرة إيران على إطلاق الصواريخ قائمة رغم إضعافها بشكل ملحوظ.

نجحت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري الإيراني في اعتراض طائرة مسيرة من طراز هيرون تي بي بالقرب من طهران، وقامت بتدميرها بحسب تصريحات الحرس الثوري الإيراني.

وقال الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني: ترامب يزعم أن الوضع طبيعي ومثالي لجنوده في المنطقة، بينما الجنود الأمريكيون بعد فرارهم من قواعدهم أصبحوا مشردين في مدن المنطقة، وبعضهم لجأ إلى الفنادق.

وزاد : أما العسكريون الإسرائيليون، فاختبأوا بين المدنيين والمنشآت الحضرية مستخدمينهم كدرع بشري.

