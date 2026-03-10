قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

لاريجاني مهددا ترمب: احذر أن تكون أنت من يختفي

لاريجاني
لاريجاني
فرناس حفظي

رد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برسالة تهديد.

 وكتب لاريجاني ، رداً على تصريحات ترامب: "الشعب الإيراني لا يخشى تهديداتكم الفارغة.. احذروا أن تكونوا أنتم من يختفي.

كما صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنه من السابق لأوانه أن يدلي المرشد الأعلى الجديد بأي تعليق.

وقال عراقجي ، لقناة بي بي إس الأمريكية: لدينا تجربة مريرة للغاية في موضوع التفاوض مع الأمريكيين، حيث دائما ما أبدت واشنطن وتل أبيب قبل الهجوم بأنهم لا ينوون مهاجمتنا، ويرغبون بحل القضية النووية سلميا.

وقال عراقجي: الأمريكيون والإسرائيليون ظنوا أن بإمكانهم في غضون يومين تغيير النظام وتحقيق نصر سريع وساحق لكنهم فشلوا.

وزاد عراقجي: الخطة الرئيسية لأمريكا وإسرائيل فشلت، والآن يجربون خططا أخرى وجميعها ستفشل أيضا.

وأضاف : هذه الحرب مفروضة علينا وما نقوم به دفاع عن النفس ونواجه عدوانا غير قانوني.

وتابع : حذرنا دول المنطقة مسبقا أن أمريكا إذا هاجمتنا فسنهاجم  قواعدها ومنشآتها في الشرق الأوسط.

وأمضى: تصريح ترامب أن إيران هي التي هاجمت مدرسة الفتيات سخيف، ولم نستهدف مدنيين أو أي موقع مدني على عكس الأمريكيين ، الذين استهدفوا عمدا مدارسنا وبنيتنا التحتية.

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الرقابة على محطات الوقود بعد تحريك أسعار المواد البترولية

لضمان الالتزام بالتعريفة.. حملات مكبرة للسيطرة على مواقف الشرقية

محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة المواقف ومحطات الوقود والمخابز| صور

