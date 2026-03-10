قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: تشكيل لجنة أزمة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة الأحداث الجارية
وزير الخارجية: الحكومة تواصل جهودها لتأمين العالقين المصريين.. وتدعو لوقف الحرب
كأس العالم 2026 في موعده.. فيفا تحسم الجدل
لاريجاني مهددا ترمب: احذر أن تكون أنت من يختفي
مدبولي: حريصون على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء
وزير الخارجية: توجيهات رئاسية لتقديم كل الدعم للمصريين في دول الصراع
التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل
بدر عبد العاطي: مصر حذرت مسبقًا من تمدد الصراع وتؤكد تضامنها مع الدول العربية
بعد زيادة الوقود.. أحمد موسى يطالب برقابة صارمة على الأسواق ومحاسبة المحتكرين
وزير السياحة: استقرار مصر وأمنها يأتي نتيجة للجهود الكبيرة للقيادة السياسية وحكمة إدارتها
مدبولي: زيادة أسعار الوقود استثنائية والحكومة تتحمل جزءا من التكلفة
الإمارات: حريق بمجمع الرويس الصناعي بعد استهداف بطائرة مسيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لاريجاني يرد على تهديدات ترامب: إيران لا تخشى «التهديدات الجوفاء»

علي لاريجاني
علي لاريجاني
القسم الخارجي

صعد مسئولون إيرانيون من لهجتهم تجاه الولايات المتحدة، بعدما قلل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني من أهمية التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن توجيه ضربات عسكرية أشد قسوة إلى طهران إذا أقدمت على تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

وقال لاريجاني، في منشور عبر منصة “إكس”، اليوم الثلاثاء، إن الشعب الإيراني لا يخشى ما وصفه بـ"التهديدات الجوفاء"، في رد مباشر على تصريحات ترامب التي توعد فيها إيران برد عسكري واسع إذا استهدفت حركة الملاحة النفطية في المضيق الاستراتيجي. 

وأضاف لاريجاني: "الشعب الإيراني لا يخشى تهديداتكم الجوفاء، فقد عجز أكبر منكم عن محوه.. فاحذروا أن تكونوا أنتم من يزول".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن عقب اندلاع المواجهة العسكرية الأخيرة في المنطقة، والتي أدت إلى اضطراب حركة الملاحة في الخليج وتهديد أحد أهم شرايين الطاقة في العالم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر في وقت سابق من أن الولايات المتحدة سترد بقوة ساحقة إذا قامت إيران بأي خطوة لتعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز، وهو الممر البحري الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط العالمية.

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن أي محاولة من جانب إيران لوقف حركة النفط في المضيق ستقابل بضربات أمريكية "أقسى بعشرين مرة" من الضربات التي تعرضت لها طهران حتى الآن. 

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام قوتها العسكرية لضمان استمرار تدفق الطاقة عبر هذا الممر الحيوي.

كما صعد ترامب من نبرته التحذيرية، مؤكدًا أن إيران قد تواجه ما وصفه بـ"الموت والنار والغضب" إذا أوقفت تدفق النفط عبر المضيق. وأشار إلى أن القوات الأمريكية قد تستهدف ما وصفها بـ"الأهداف السهلة التدمير"، في إشارة إلى منشآت أو بنى تحتية يمكن ضربها بسهولة، الأمر الذي قد يجعل من الصعب على طهران إعادة بناء قدراتها في المستقبل.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن حماية الملاحة النفطية في مضيق هرمز تمثل مصلحة دولية، مشيرًا إلى أن استمرار تدفق النفط عبر هذا الممر البحري يشكل "هدية" تقدمها الولايات المتحدة للدول التي تعتمد على الطاقة القادمة من الخليج، ومن بينها الصين التي تعد من أكبر مستوردي النفط في العالم.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه المضيق توترًا متزايدًا بعد سلسلة هجمات استهدفت سفنًا تجارية وناقلات نفط في المنطقة. ووفقًا لمجموعات متخصصة في تحليل بيانات الملاحة البحرية، فقد تعرضت نحو عشر سفن لهجمات أو حوادث أمنية في مضيق هرمز أو بالقرب منه منذ أن أعلنت إيران إغلاق الممر المائي ردًا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير الماضي.

وأدت هذه الهجمات، التي استمرت خلال الأسبوع الأول من اندلاع المواجهة، إلى تعطل شبه كامل لحركة الملاحة عبر المضيق، وهو ما أثار مخاوف واسعة في أسواق الطاقة العالمية، نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه المضيق في نقل النفط والسلع بين دول الخليج والأسواق الدولية.

ويرى مراقبون أن تبادل التهديدات بين واشنطن وطهران يعكس مرحلة خطيرة من التصعيد، حيث بات مضيق هرمز في قلب المواجهة الاستراتيجية بين الطرفين. 

كما أن استمرار التوترات في هذا الممر البحري قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واسعة، خصوصًا إذا استمر تعطيل حركة السفن أو تصاعدت الهجمات على ناقلات النفط.

وفي ظل هذه التطورات، تتابع الدول الكبرى وأسواق الطاقة العالمية الوضع في الخليج بحذر شديد، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تصعيد إضافي إلى أزمة طاقة عالمية وارتفاع حاد في أسعار النفط.

إيران الحرب علي إيران لاريجاني ترامب إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

ترشيحاتنا

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

إسلام عزام يتسلم رئاسة الرقابة المالية ويعد بنقلة ملموسة في الأسواق.. صور

جلسة نقاشية وزارية ضمن حفل السحور السنوي لمؤسسة Dcode للاستشارات

وزير الاستثمار: تعزيز الإصلاحات الاقتصادية لتوسيع قاعدة الاستثمار والصادرات

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات وغرفة الملابس الجاهزة توقّعان بروتوكول

بروتوكول تعاون بين الرقابة على الصادرات وغرفة الملابس لتعزيز جودة المنتجات المصرية

بالصور

يظهر في صمت.. 6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم
6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم
6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم.. تناولها يوميًا تفيد صحتك

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم
فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم
فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم

بشرى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أبيض x أسود

\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود

طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد