قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
وزير الخارجية يتابع مع نظيريه الإماراتي والتركي تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
وزير الحرب الأمريكي: من أهدافنا تدمير البحرية الإيرانية وسننتصر على طهران
الحرس الثوري للعالم: اطردوا سفراء أمريكا وإسرائيل ولكم المكافأة
البتلو والمفروم والكبدة.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة الكحك الناعم على البارد بمقادير مظبوطة

طريقة الكحك الناعم على البارد بمقادير مظبوطة..
طريقة الكحك الناعم على البارد بمقادير مظبوطة..
رنا عصمت

قدم الشيف نورهان يسرى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة الكحك الناعم على البارد بمقادير مظبوطة.

طريقة الكحك الناعم على البارد بمقادير مظبوطة..

الكعك الناعم علي البارد بمقادير مضبوطة والنتيجة احلي واطعم من الجاهز

 المقادير:

▪️كيلو من الدقيق.

▪️ربع معلقة صغيرة بيكينج بودر.

▪️550 جرام سمنة بدرجة حرارة المطبخ.

▪️معلقه كبيرة رائحة كعك.

▪️كوب حليب بدرجة حرارة المطبخ.

▪️معلقتين كبار سكر بودر.

▪️معلقتين كبار سمسم محمص.

▪️ربع معلقة صغيرة خميرة.

▪️رشة من الملح.

طريقة الكحك الناعم على البارد بمقادير مظبوطة..

1-في بوله كبيرة نخفق السمنة مع السكر البودر بالمضرب اليدوي حتي يصبح القوام كريمي.

2-في طبق تاني نخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح والسمسم ورائحة الكحك ونقلبهم جيداً.

3-ننزل بيهم على السمنه ونبدأ نبس ونعجن الخليط جيداً حتي يصبح شبه الحنة أو الرمل المبلول ودي أهم خطوة للحفاظ علي نعومة الكحك.

4-نضيف الحليب الدافئ المذاب فيه معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة صغيرة سكر ونلم العجين ونعجن بهدوء حتي نحصل على عجينة طرية وناعمة يسهل تشكيلها ومبتلزقش في الايد.

5-نشكل العجينة كرات متساوية الحجم ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة.

6-بعد ذلك، نحشيها بقطعة صغيرة من الملبن المضاف إليه معلقتين من الزبدة ونحشيها مع البندق أو الجوز (اختياري) ونقفلها جيداً.

7-نشكلها بأستخدام قوالب الكحك او ننقشها بإستخدام المنقاش.

8-نرص الكحك في الصاج أو الصواني ونترك مسافة بين كل واحدة والتانية.

9-يوضع في فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة 160 لمدة 15- 20 دقيقة وبألف هنا

طريقة الكحك الناعم على البارد بمقادير مظبوطة الكحك الناعم الكحك طريقة الكحك الناعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين والنزوح الجماعي جراء الحرب

الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين والنزوح الجماعي جراء الحرب

إسماعيل قاآني

التليجراف البريطانية: هل يقود إسماعيل قاآني فيلق القدس أم يعمل جاسوسا لصالح إسرائيل؟

رئيس الوزراء العراقي يحث دول مجلس الأمن دائمة العضوية لبذل الجهود اللازمة لوقف الحرب

رئيس الوزراء العراقي يحث دول مجلس الأمن دائمة العضوية لبذل الجهود اللازمة لوقف الحرب

بالصور

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الرقابة على محطات الوقود بعد تحريك أسعار المواد البترولية

محطه وقود
محطه وقود
محطه وقود

لضمان الالتزام بالتعريفة.. حملات مكبرة للسيطرة على مواقف الشرقية

موقف
موقف
موقف

محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة المواقف ومحطات الوقود والمخابز| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد