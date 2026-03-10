قدم الشيف نورهان يسرى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة الكحك الناعم على البارد بمقادير مظبوطة.

طريقة الكحك الناعم على البارد بمقادير مظبوطة..

المقادير:

كيلو من الدقيق.

ربع معلقة صغيرة بيكينج بودر.

550 جرام سمنة بدرجة حرارة المطبخ.

معلقه كبيرة رائحة كعك.

كوب حليب بدرجة حرارة المطبخ.

معلقتين كبار سكر بودر.

معلقتين كبار سمسم محمص.

ربع معلقة صغيرة خميرة.

رشة من الملح.

طريقة الكحك الناعم على البارد بمقادير مظبوطة..

1-في بوله كبيرة نخفق السمنة مع السكر البودر بالمضرب اليدوي حتي يصبح القوام كريمي.

2-في طبق تاني نخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح والسمسم ورائحة الكحك ونقلبهم جيداً.

3-ننزل بيهم على السمنه ونبدأ نبس ونعجن الخليط جيداً حتي يصبح شبه الحنة أو الرمل المبلول ودي أهم خطوة للحفاظ علي نعومة الكحك.

4-نضيف الحليب الدافئ المذاب فيه معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة صغيرة سكر ونلم العجين ونعجن بهدوء حتي نحصل على عجينة طرية وناعمة يسهل تشكيلها ومبتلزقش في الايد.

5-نشكل العجينة كرات متساوية الحجم ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة.

6-بعد ذلك، نحشيها بقطعة صغيرة من الملبن المضاف إليه معلقتين من الزبدة ونحشيها مع البندق أو الجوز (اختياري) ونقفلها جيداً.

7-نشكلها بأستخدام قوالب الكحك او ننقشها بإستخدام المنقاش.

8-نرص الكحك في الصاج أو الصواني ونترك مسافة بين كل واحدة والتانية.

9-يوضع في فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة 160 لمدة 15- 20 دقيقة وبألف هنا