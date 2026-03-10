قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في اتصال هاتفي.. وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يبحثان التصعيد الحاد بمنطقة غرب آسيا
تعرف على موعد انخفاض سعر البنزين
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
وزير الخارجية يتابع مع نظيريه الإماراتي والتركي تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
وزير الحرب الأمريكي: من أهدافنا تدمير البحرية الإيرانية وسننتصر على طهران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزارة الصحة الكونغولية تستعرض الوضع الوبائي وتكثف جهود الاستجابة

أ ش أ

 استعرض وزير الصحة العامة والنظافة والوقاية الاجتماعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، روجيه صامويل كامبا، خلال الاجتماع الأسبوعي للوزارة ، مستجدات الوضع الوبائي في البلاد، ولا سيما ما يتعلق بانتشار جدري القرود والتهاب السحايا في إقليم كونغو سنترال، إضافة إلى الكوليرا والحصبة، ومراجعة نتائج الاستجابة لمرض فيروس إيبولا.

وأفادت وزارة الصحة، بحسبما أوردت وكالة الأنباء الكونغولية، بأن عدد حالات الإصابة بجدري القرود المبلغ عنها اسبوعيا لا يزال دون مستوى 300 حالة، حيث تم تسجيل نحو 240 حالة خلال الأسبوع الماضي. ويواصل إقليم سانكورو تسجيل حالات إصابة، فيما صدرت تنبيهات في منطقتين صحيتين بإقليم كاساي.

وتعمل فرق ميدانية حاليا على تقييم الوضع تمهيدا لتنفيذ تدخلات وقائية، من بينها التطعيم. وقد تم بالفعل تلقيح أكثر من 750 ألف شخص في ثماني اقاليم، متجاوزين الهدف الأولي المحدد بـ 684 ألف شخص.

وفي ما يتعلق بـ التهاب السحايا في إقليم كونجو سنترال، تم تسجيل نحو 20 حالة مشتبه باصابتها بالمرض، فيما جرى نشر فرق الاستجابة السريعة لدعم الفرق الصحية المحلية.

أما بالنسبة للكوليرا، فقد تم تسجيل حوالي 1200 حالة خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع طفيف مقارنة بالأسبوع السابق، بينما تظل المناطق الصحية في كينشاسا الواقعة على ضفاف نهر الكونغو الأكثر تضررا.

وبشأن الحصبة، تم تسجيل نحو 4000 حالة خلال الأسبوع الماضي، مع يمثل زيادة مقارنة بالأسبوع السابق، مع تأثر ثماني اقاليم بشكل خاص بتفشي المرض.

كما تم الإبلاغ عن حالة مشتبه باصابتها بفيروس إيبولا في منطقة بيني الصحية ، حيث جرى نشر فرق المراقبة والتحقيق لإجراء التحريات الوبائية اللازمة.

وأكدت وزارة الصحة العامة والنظافة والوقاية الاجتماعية التزامها بتعزيز المراقبة الوبائية والاستجابة للطوارئ الصحية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، من أجل حماية صحة السكان في البلاد.

وزير الصحة العامة والنظافة والوقاية الاجتماعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية روجيه صامويل كامبا مستجدات الوضع الوبائي في البلاد انتشار جدري القرود التهاب السحايا

