طريقة عمل الجلاش بالبسبوسة في الفرن

يعد الجلاش بالبسبوسة من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها على مائدة السفرة في شهر رمضان المبارك لكسر روتين الحلويات التقليدية فهى سهلة وسريعة وغير تقليدية.



نعرض لكم طريقة عمل الجلاش بالبسبوسة من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة

مقادير الجلاش بالبسبوسة



2 كوب جلاش شرائط

كوب سمنة

2 كوب سميد

كوب زبادي

½ كوب لبن

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

2 ملعقة كبيرة جوزهند

شربات

للتقديم:

قشطة بلدي

جوز الهند

مكسرات

طريقة عمل الجلاش بالبسبوسة والقشطة

اخلطي السمنة المذابة مع الزبادى واللبن والبيكنج بودر ورق الجلاش والسميد وجوز الهند فى صينية

ضعي الجلاش بالبسبوسة في الفرن حتى تمام النضج ثم اسقيها بالشربات البارد وزينيها بالقشطة او جوز الهند والمكسرات وتقدم