الأوقاف تحتفل بذكرى فتح مكة بمسجد العلي العظيم.. صور
منتخب فلسطين يستدعي حامد حمدان
مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى فتح مكة بمسجد العلي العظيم
مفيش روح.. أحمد حسن ينتقد أداء الأهلي بعد الهزيمة من طلائع الجيش بالدوري
الحزن يخيم على سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش
ترتيب هدافي الدوري المصري.. بعد فوز بيراميدز وخسارة الأهلي
موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير
بعد هزيمة الأهلي وتفوق بيراميدز.. اعرف جدول ترتيب الدوري المصري
وسائل إعلام عربية ودولية تبرز تحذيرات الرئيس السيسي من تداعيات الحرب على المنطقة والعالم
اشتعال صراع الصدارة.. ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي وفوز بيراميدز
صرف منحة التموين في هذا الموعد
مصدر فخر.. اتحاد العمال: شهداء الوطن قدموا حياتهم دفاعا عن مصر
برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس لضبط الأسعار تعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين

قال النائب محمد نشأت العمدة، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة المتعلقة بمراقبة الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال الأزمات الاقتصادية تؤكد رؤية الدولة في حماية المواطن والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأوضح نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن التوجيهات بمنع رفع أسعار السلع الأساسية دون مبرر يعكس حرص القيادة على توفير حياة كريمة للمواطنين وضمان وصول المنتجات بأسعار عادلة، مشيرا إلى أن أي مخالفة ستواجه إجراءات حازمة وفورية تشمل التدابير القانونية الرادعة.

ولفت وكيل لجنة المشروعات، أن هذه التوجيهات تأتي ضمن سياسة شاملة تهدف إلى موازنة حماية المواطنين مع تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا أن متابعة الأسواق وضبط الأسعار تمثل أداة أساسية لتطبيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.

وأضاف النائب محمد نشأت العمدة، أن جهود الدولة لضبط الأسعار ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة، بحيث لا تتحمل الأسر أعباء إضافية نتيجة أي تقلبات اقتصادية، معتبرا أن توجيهات الرئيس السيسي نموذج عملي يجمع بين الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويعكس حرص القيادة على مواجهة أي ضغوط خارجية مع الحفاظ على مصلحة المواطن.

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

الحد الأدنى للمعاشات

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

الدكتور محمد أحمد موسى جبريل

تكليف الدكتور محمد أحمد موسى جبريل مديرا عاما لفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية

وكيل صحة الأقصر يتابع القافلة الطبية بالكرنك ويتفقد وحدة الكرنك القديم لضمان جودة الخدمات الصحية

وكيل صحة الأقصر يتابع القافلة الطبية بالكرنك ويتفقد الوحدة القديمة لضمان جودة الخدمات الصحية

وزيرة التنمية المحلية والمحافظين

محافظ بني سويف يشهد إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2040 والخطة متوسطة الأجل 2030 لأربع محافظات

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

عند العطارين.. عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

سعر ومواصفات 5 سيارات أوروبية موديل 2026 في مصر

عادل إمام

مفاجأة.. مذكرات الزعيم عادل إمام في مشروع تلفزيوني جديد

ساديو ماني وزوجته

بينظفوا السجاد.. ساديو ماني وزوجته يتطوعان لخدمة المسجد النبوي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

