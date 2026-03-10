برلماني: توجيهات الرئيس لضبط الأسعار تعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين

قال النائب محمد نشأت العمدة، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة المتعلقة بمراقبة الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال الأزمات الاقتصادية تؤكد رؤية الدولة في حماية المواطن والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأوضح نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن التوجيهات بمنع رفع أسعار السلع الأساسية دون مبرر يعكس حرص القيادة على توفير حياة كريمة للمواطنين وضمان وصول المنتجات بأسعار عادلة، مشيرا إلى أن أي مخالفة ستواجه إجراءات حازمة وفورية تشمل التدابير القانونية الرادعة.

ولفت وكيل لجنة المشروعات، أن هذه التوجيهات تأتي ضمن سياسة شاملة تهدف إلى موازنة حماية المواطنين مع تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا أن متابعة الأسواق وضبط الأسعار تمثل أداة أساسية لتطبيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.

وأضاف النائب محمد نشأت العمدة، أن جهود الدولة لضبط الأسعار ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة، بحيث لا تتحمل الأسر أعباء إضافية نتيجة أي تقلبات اقتصادية، معتبرا أن توجيهات الرئيس السيسي نموذج عملي يجمع بين الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويعكس حرص القيادة على مواجهة أي ضغوط خارجية مع الحفاظ على مصلحة المواطن.