ترامب: أجلنا ضرب بعض أهم الأهداف في إيران إلى وقت لاحق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أجلت استهداف بعض أهم الأهداف في إيران إلى وقت لاحق، دون ذكر الأسباب.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "قدرة إيران على شن هجمات صاروخية انخفضت إلى 10% بعد الضربات الأمريكية على منصات الإطلاق ومنشآت الإنتاج".

وأضاف ترامب: "حتى الآن ضربنا أكثر من 5000 هدف، بعضها أهداف ضخمة".

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، بأن الولايات المتحدة قضت تماما على قدرات إيران النووية.

وأضاف ترامب في خطاب متلفز: "لن نتوقف إلى يتم إلحاق الهزيمة الكاملة بالعدو، لولا ضرباتنا في إيران لكانوا امتلكوا سلاحا نوويا خلال أسبوعين".



وتابع: "البحرية الإيرانية انتهت وكل سفنها تقريبا في قاع البحر".



ووصف ترامب اسم "عملية الغضب الملحمي بالاسم الرائع.



وأكد ترامب قائلا: "قضينا على مسيرات إيران وقدراتها الصاروخية وبحريتهم".



وختم : "حققنا انتصارات كثيرة بالفعل ولكننا لم نحقق انتصارات كافية".

