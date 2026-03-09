معجزة بمستشفى العجوزة.. إنقاذ طفل اخترق جسم معدني رقبته حتى قاع العين

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين والجمجمة بمستشفى العجوزة التخصصي في التعامل مع حالة طبية نادرة ومعقدة لطفل يبلغ من العمر 15 عامًا، تعرض لحادث سقوط أدى إلى اختراق جسم معدني بطول نحو 20 سم رقبته، مارًّا باللسان وسقف الحلق، ليستقر أمام قاع العين مباشرة ممتدًا حتى منطقة الجمجمة.

وبحسب بيان لنقابة الأطباء - تسبّب الجسم الغريب في تهتك شديد بالأنسجة والأوردة والشرايين، ما جعل الحالة تمثل تحديًا كبيرًا للفريق الطبي، خاصة لفريق التخدير نظرًا لتمركز الجسم المعدني أمام مجرى التنفس وصعوبة التعامل معه أثناء التخدير.

ورغم دقة الحالة وخطورتها، تمكن فريق جراحة الوجه والفكين بالمستشفى من استخراج الجسم الغريب بدقة بالغة، مع إجراء التقطيب الجراحي اللازم للأنسجة المصابة، دون الحاجة إلى إجراء شق حنجري كما كان متوقعًا.

وعقب انتهاء الجراحة، خرج المريض من غرفة العمليات إلى غرفته مباشرة في حالة مستقرة، دون الحاجة إلى الدخول إلى الرعاية المركزة أو استخدام أجهزة التنفس الصناعي.

وضم الفريق الجراحي:

الأستاذ الدكتور أسامة الدكروري، والدكتور عبد الرحمن سالم، والدكتورة سارة سعيد، والدكتور إبراهيم صالح.

كما شارك في العملية:

فريق التخدير: الأستاذ الدكتور عربي حامد.

صيدلي العمليات: الدكتور هشام محمد.

تمريض العمليات: ميس مروة عبد الرازق، وميس كريمة علي، وميس رانيا فوزي، وميس ولاء محمد.

قسم الأشعة: الأستاذ رمضان صلاح، والأستاذ أيمن صلاح.