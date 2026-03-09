آبل تستعد لموجة جديدة من منتجات Ultra فائقة الفخامة

كشفت منصة Gizmodo، نقلًا عن تقرير جديد للصحفي مارك جورمان في بلومبرغ، أن آبل تخطط للتوسع بقوة في فئة المنتجات فائقة الفخامة «Ultra»، رغم إطلاقها مؤخرًا جهاز MacBook Neo الاقتصادي بسعر يبدأ من 599 دولارًا.

أوضحت المنصة أن جورمان وصف MacBook Neo بأنه «استثناء» في استراتيجية آبل، وليس بداية تحول شامل نحو الأجهزة منخفضة التكلفة، مؤكدا أن الشركة تستعد لطرح مزيد من الأجهزة التي تستهدف شريحة «السوبر بريميوم» من المستخدمين بأسعار أعلى بكثير من الفئات العادية.

MacBook Ultra بشاشة OLED

أشارت Gizmodo إلى أن أحد أبرز الأجهزة المنتظرة هو لابتوب جديد من فئة ماك، يتوقع أن يحمل اسم MacBook Ultra أو ما يشبهه، وسيأتي – بحسب تقرير جورمان – بشاشة OLED تدعم اللمس، لكن كخيار منفصل أعلى من طرازات MacBook Pro الحالية المزودة بشرائح M5 Pro وM5 Max، وليس بديلًا لها.

أكدت التسريبات أن هذا الجهاز سيُطرح في «فئة منفصلة مرتفعة التكلفة»، مع تقديرات بأن يزيد سعره بنحو 20% عن أسعار أجهزة MacBook Pro الحالية، ليصبح أعلى نقطة في تشكيلة حواسيب ماك المحمولة.

iPhone قابل للطي بسعر يقترب من 2000 دولار

أوضحت تقارير موازية، نقلتها منصات مثل The Verge وLiveMint، أن آبل تخطط كذلك لإطلاق هاتف آيفون قابل للطي يُشار إليه في التسريبات باسم iPhone Ultra، مع توقعات بسعر يقارب 2000 دولار، ليصبح أغلى هاتف في تاريخ آيفون عند طرحه.

أشارت هذه التقارير إلى أن الجهاز قد يعتمد شاشة داخلية كبيرة قابلة للطي مع مستشعرات وكاميرا أمامية مخفية أسفل الشاشة، ما يجعله أكثر المنتجات «طموحًا وتعقيدًا» في تشكيلة آيفون، وموجّهًا بوضوح للفئة الأعلى من المستخدمين.

AirPods فائقة الفئة بكاميرات مدمجة لفهم المحيط

أكدت Gizmodo أن جورمان تحدّث أيضًا عن جيل جديد من سماعات AirPods، توضع في فئة أعلى من AirPods Pro وربما AirPods Max، وقد تحمل أو لا تحمل اسم «AirPods Ultra»، لكنها ستنتمي لفئة سعرية ووظيفية أعلى من الجيل الحالي.

أوضحت المنصة أن هذه السماعات المنتظرة يُقال إنها ستضم كاميرات صغيرة ليست مخصّصة للتصوير التقليدي، بل لالتقاط معلومات بصرية عن البيئة المحيطة وإرسالها إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي على الجهاز، بحيث يتمكن المساعد الصوتي من فهم السياق المحيط بالمستخدم وتقديم استجابات أكثر دقة، وهو ما يثير أيضًا تساؤلات مبكرة حول الخصوصية.

احتمال عدم استخدام اسم «Ultra» مع بقاء الفئة المميزة

أشارت Gizmodo إلى أن جورمان لم يجزم بأن جميع هذه الأجهزة ستحمل بالفعل علامة «Ultra» في الاسم التجاري، موضحًا أن آبل قد تفضّل أحيانًا ترك الاسم، والاكتفاء بوضع المنتج في فئة سعرية ووظيفية أعلى مع «روح Ultra» نفسها.

أكدت التقارير أن الشركة تستخدم بالفعل تسمية Ultra في Apple Watch Ultra، إلى جانب مصطلحات مثل CarPlay Ultra في المنظومة البرمجية، ما يجعل توسيع هذه الفئة إلى الماك، والآيفون القابل للطي، والجيل القادم من AirPods خطوة منطقية ضمن مسعى آبل لتعزيز حضورها في الشريحة الأعلى من سوق الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.