فيديوهات تيك توك من آبل.. حملة ترويج مختلفة لجذب جيل Z إلى MacBook Neo

كشفت منصة MacRumors أن آبل بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي نشر سلسلة من المقاطع القصيرة «الغريبة» على حسابها الرسمي في تيك توك، بهدف الترويج لجهاز MacBook Neo الجديد واستهداف جيل الشباب، خصوصًا مستخدمي المنصة من جيل Z.

أوضحت المنصة أن آبل تنشر المقاطع في مجموعات من ثلاثة فيديوهات في كل مرة، بحيث يرتبط كل فيديو بلون من ألوان MacBook Neo الأساسية وهي Blush الوردي، Citrus الأصفر المائل للأخضر، وIndigo الأزرق، مع احتمال نشر مجموعة أخيرة مخصّصة للون الفضي لاحقًا.​

لقطات غير تقليدية من ليمونة تتلقى مكالمة

أشارت MacRumors إلى أن المحتوى نفسه يبدو مقصودًا أن يكون غريبًا أو عبثيًا؛ فبعض المقاطع تُظهر ليمونة تتلقى مكالمة FaceTime من ثمرة ليم خضراء، أو أيقونة تطبيق Finder على الماك وهي «تخجل» وتتحول إلى اللون الوردي، إلى جانب لقطات أيقونية من عرض إطلاق أول جهاز Macintosh في عام 1984.​

أكدت المنصة أن مقاطع أخرى تذهب في اتجاه أكثر تجريدًا، مثل مشاهد لثمار حمضيات داخل مياه فوّارة، أو مشهد شروق شمس وردي مائل للأرجواني يترافق مع صوت بدء تشغيل جهاز ماك، في محاولة لربط ألوان MacBook Neo الجديدة بأجواء بصرية وموسيقية مميزة يسهل تذكرها.​

تفاعل منقسم بين اتهامات بالاختراق وإشادة بالتسويق العبثي

أوضحت MacRumors أن التعليقات على هذه الفيديوهات جاءت منقسمة؛ إذ تساءل بعض المستخدمين عما إذا كان حساب آبل على تيك توك قد تعرّض للاختراق، بسبب غرابة المحتوى، في حين رأى آخرون أن الشركة تتعمّد استخدام أسلوب «التسويق العبثي» الذي يلقى رواجًا كبيرًا لدى جيل Z على المنصة.

أشارت المنصة إلى أن اللافت في هذه الحملة هو سماح آبل بفتح باب التعليقات على المقاطع، رغم أن الشركة اعتادت سابقًا تجنّب هذا النوع من التفاعل المفتوح على حساباتها الرسمية، وهو ما اعتبره بعض المتابعين إشارة إلى تغيّر أسلوبها في التواصل مع الجمهور الأصغر سنًا.​

شخصية «Little Finder Guy» تظهر كتميمة مصغّرة للماك

أكدت MacRumors أن آبل عرضت خلال بث مباشر بعنوان «استراحة ماتشا مع MacBook Neo» على تيك توك مجسّمًا صغيرًا ثلاثي الأبعاد مستوحًى من أيقونة Finder في نظام macOS، وبدأ ينتشر بين المتابعين تحت اسم «Little Finder Guy» أو «Lil’ Finder Guy».​

أوضحت المنصة أن هذه الشخصية المصغّرة ظهرت أيضًا في صورة ثابتة نشرتها آبل عبر تيك توك، ما يعزز الانطباع بأن الشركة تجرّب تقديم «تميمة» جديدة لعالم الماك يمكن استغلالها بصريًا في الحملات الموجهة لجيل الشباب، جنبًا إلى جنب مع الترويج لألوان MacBook Neo وسعره المنخفض الذي يبدأ من 499 دولارًا في الولايات المتحدة.