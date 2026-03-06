ماك بوك اقتصادي وآيفون رخيص.. أبرز ما أعلنت عنه آبل هذا الأسبوع

أعلنت شركة آبل Apple، هذا الأسبوع عن مجموعة واسعة من الأجهزة والتحديثات الجديدة، شملت هواتف آيفون وأجهزة آيباد وحواسيب ماك، إضافة إلى شاشات احترافية ومعالجات متطورة، في خطوة تعكس تركيز الشركة المتزايد على قدرات الذكاء الاصطناعي وتحسين الأداء.

إطلاق iPhone 17e الاقتصادي

كشفت آبل عن هاتفها الجديد iPhone 17e بسعر يبدأ من 599 دولارا، على أن يتوفر في الأسواق اعتبارا من 11 مارس، ويعمل الهاتف بمعالج A19 الموجود في الإصدار الأساسي من iPhone 17، مع سعة تخزين ابتدائية تبلغ 256 جيجابايت، أي ضعف السعة الأساسية في iPhone 16e.

ومن أبرز الإضافات دعم تقنيتي الشحن اللاسلكي MagSafe وQi2 بقدرة تصل إلى 15 وات، بينما يحتفظ الهاتف بكاميرا بدقة 48 ميجابكسل مثل الجيل السابق.

كما يضم مودم الاتصالات الجديد C1X الذي يوفر سرعة تصل إلى ضعف مودم C1 في iPhone 16e، مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 30% مقارنة بمودم iPhone 16 Pro، ما ينعكس إيجابا على عمر البطارية.

ويتوفر الجهاز بثلاثة ألوان: الأسود والأبيض والوردي الفاتح.

iPhone 17e

آيباد إير بمعالج M4

كما أعلنت آبل عن الجيل الجديد من جهاز iPad Air المزود بمعالج M4، الذي يوفر أدار أسرع بنسبة 30% مقارنة بإصدار M3، وبمعدل يصل إلى 2.3 مرة مقارنة بإصدار M1.

ويبدأ سعر النسخة ذات شاشة 11 بوصة من 599 دولارا، بينما يبلغ سعر نسخة 13 بوصة 799 دولارا، مع خصم 50 دولارا للطلاب والمؤسسات التعليمية.

ويضم الجهاز محركا عصبيا مطورا وذاكرة أكبر، ما يعزز قدرته على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما يحتوي على معالج مركزي بثمانية أنوية ومعالج رسومي بتسعة أنوية، وذاكرة موحدة بسعة 12 جيجابايت بزيادة 50% عن الإصدار السابق، إضافة إلى عرض نطاق للذاكرة يصل إلى 120 جيجابايت في الثانية. ويتوفر بأربعة ألوان: الأزرق، البنفسجي، والرمادي الفضائي.

iPad Air

تحديث MacBook Pro بمعالجات M5

كشفت آبل أيضا عن تحديثات لأجهزة MacBook Pro بالتزامن مع إطلاق معالجي M5 Pro وM5 Max، المصممين خصيصا لتعزيز أداء مهام الذكاء الاصطناعي.

وبحسب آبل، يمكن للأجهزة الجديدة تنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي بسرعة تصل إلى أربعة أضعاف مقارنة بأجهزة M4.

وتوفر المعالجات الجديدة معالجة أسرع لطلبات نماذج اللغة الكبيرة (LLM) حتى أربع مرات مقارنة بالجيل السابق، إضافة إلى تسريع توليد الصور بالذكاء الاصطناعي حتى ثماني مرات مقارنة بمعالجات M1.

ويبدأ التخزين في هذه الأجهزة من 1 تيرابايت لطراز M5 Pro و2 تيرابايت لطراز M5 Max، مع عمر بطارية يصل إلى 24 ساعة، ودعم منفذ Thunderbolt 5 ونظام صوتي مكون من ستة مكبرات، وتبدأ الأسعار من 2199 دولارا لنسخة 14 بوصة و2699 دولارا لنسخة 16 بوصة بمعالج M5 Pro.

MacBook Pro

MacBook Air بمعالج M5

قدمت آبل أيضا النسخة الجديدة من MacBook Air المزودة بمعالج M5، والتي تم تصميمها لتحسين أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويصل عمر البطارية إلى 18 ساعة، مع كاميرا بدقة 12 ميجابكسل تدعم خاصية Center Stage للمكالمات المرئية.

ويضم الجهاز أيضا ثلاثة ميكروفونات ونظام صوت يدعم Spatial Audio وDolby Atmos، إلى جانب منفذي Thunderbolt 4 ومنفذ MagSafe للشحن ومقبس سماعات 3.5 ملم، ويبدأ سعر نسخة 13 بوصة من 1099 دولارا ونسخة 15 بوصة من 1299 دولارا، مع سعة تخزين أساسية 512 جيجابايت.

MacBook Neo منخفض التكلفة

وفي خطوة تستهدف الطلاب والمستخدمين ذوي الاحتياجات الأساسية، كشفت الشركة عن حاسوب MacBook Neo بسعر يبدأ من 599 دولارا، ليكون منافسا مباشرا لأجهزة Chromebook التابعة لشركة جوجل.

ويعمل الجهاز بمعالج A18 Pro المستخدم في iPhone 16 Pro بدلا من معالجات M5، ويأتي بشاشة 13 بوصة وسعة تخزين 256 جيجابايت، مع خيار 512 جيجابايت مقابل 699 دولارا، كما يوفر كاميرا FaceTime بدقة 1080p، وسماعات تدعم الصوت المكاني، وبطارية تصل إلى 16 ساعة.

MacBook Neo

شاشات Studio Display الجديدة

كما أعلنت آبل عن شاشتي Studio Display بسعر 1599 دولارا وStudio Display XDR بسعر 3299 دولارا، وتأتي الشاشتان بقياس 27 بوصة مع كاميرا Center Stage بدقة 12 ميجابكسل وميزة Desk View التي تعرض المستخدم ومحتوى مكتبه في الوقت نفسه.

وتدعم الشاشات منافذ Thunderbolt 5 وإمكانية توصيل حتى أربع شاشات معا، وتوفر النسخة القياسية شاشة 5K Retina بسطوع 600 شمعة ومعيار ألوان P3، بينما تقدم نسخة XDR شاشة mini-LED بسطوع يصل إلى 2000 شمعة في وضع HDR ونسبة تباين تصل إلى مليون إلى واحد.

شاشات Studio Display

معالجات M5 الجديدة

تعتمد معالجات M5 Pro وM5 Max على بنية Fusion Architecture الجديدة، وتضم معالجا مركزيا بـ18 نواة، منها ستة أنوية فائقة الأداء و12 نواة أداء إضافية، ما يرفع أداء المهام الاحترافية بنسبة تصل إلى 30%.

كما يدعم M5 Pro ذاكرة موحدة حتى 64 جيجابايت بعرض نطاق 307 جيجابايت في الثانية، بينما يدعم M5 Max ذاكرة تصل إلى 128 جيجابايت بعرض نطاق 614 جيجابايت في الثانية.

إكسسوارات وألوان جديدة

وأطلقت Apple كذلك مجموعة ألوان ربيعية جديدة لأغطية هواتف آيفون وأساور Apple Watch، بالإضافة إلى حزام Crossbody Strap، مع ألوان مثل Bright Guava وVanilla وElectric Lavender.