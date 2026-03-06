أعلى سعر دولار اليوم 6-3-2026

يشهد سعر أعلي دولار في مقابل الجنيه ؛ ثباتًا مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 6-3-2026؛ على مستوي السوق الرسمية.

آخر تحديث لأكبر سعر دولار

وفقا لآخر تداولات تم اجراءها مساء أمس الخميس داخل البنوك المصرية فقد تم بيع أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.33 جنيه للشراء و 50.43 جنيه للبيع .

بنوك تبيع الدولار بسعر أعلى

وتضمن تداول أكبر سعر دولار في البنوك الخاصة منها مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار استقرارا مع أول تعاملات اليوم على مستوي السوق الرسمية من دون تغيير.

لماذا استقر الدولار

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك المصرية بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت؛ ليقل بذلك التداول على الدولار بمعظم البنوك .

الدولار يرتفع

واستمر ارتفاع سعر الدولار في مواجهة الجنيه على مستوي البنوك منذ الثلاثاء الماضي وحتي ختام تعاملات اليوم مقدار 27 قرشًا على الأقل ليستكمل بذلك صعوده بقيمة اقتربت من 2 جنيه منذ الأسبوع الماضي

آخر تحديث لسعر الدولار

وفقا لتحديثات البنك المركزي المصري فقد بلغ سعر الدولار نحو 50.09 جنيه للشراء و 50.19 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.99 جنيه للشراء و 5.09 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.05 جنيه للشراء و 50.15 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".



سعر الدولار في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك نحو 5.09 جنيه للشراء و 50.19 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المتحد، التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي،المصري الخليجي، التجاري الدولي CIB، مصر، المصرف العربي الدولي،الأهلي المصري".

وبلع سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.10 جنيه للشراء و 50.2 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي الكويتي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحور 50.15 جنيه للشراء و 50.25 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، القاهرة، سايب".

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.33 جنيه للشراء و 50.43 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.2 جنيه للشراء و 50.3 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، نكست".

الاحتياطي النقدي يرتفع

ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية فبراير الماضي مقدار 1.35 مليار دولار جديدة منذ نهاية عام 2025، ليصل حاليا الي 52.75مليار دولار.

وكشفت نشرة البنك المركزي المصري عن وصول معدلات الإحتياطي النقدي بنسب غير مسبوقة مقارنة بما كان عليه بنهاية العام الماضي حيث وصل 51.451 مليار دولار.

كان الاحتياطي النقدي قد ارتفع علي مدار الشهرين الماضيين بمقدار كسر حاجز الـ 2.39 مليار دولار.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاعا غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً.

مكونات الإحتياطي

يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية و الاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة ابرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات المصرية و عوائد قناة السويس وغيرها.

وقالت مصادر مطلعة بالجهاز المصرفي لصدي البلد إن الاحتياطي النقدي هو أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري ويغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الانتاج و المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 شهور على الأقل في حالات الضرورة القصوي.