الدفاع القطرية: التصدي لهجمة بمسيرات استهدفت قاعدة العديد الجوية
الجيش الإسرائيلي: بدء موجة جديدة واسعة النطاق في طهران
«بصمة مصرية».. طلاب إعلام القاهرة يشاركون في مبادرة إنسانية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
سعر عيار 24 اليوم 6-3-2026
ليلة دامية.. 10 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
صيد ثمين.. الجيش الأمريكي يعلن استهداف حاملة طائرات إيرانية
دوي صفارات إنذار في الكويت.. وسماع أصوات انفجارات قوية
أمن الغربية يكشف غموض إلقاء مواطن من توك توك بكوبري سمنود العلوي
قطر: مستوى التهديد الأمني مرتفع.. ابقوا في منازلكم وابتعدوا عن النوافد
دعاء ثالث جمعة من رمضان.. 8 كلمات فيها العجب
كهف الظلمة بسيناء.. فنون من العصر الجليدي منذ 15 ألف عام مشابهة لمثيلاتها في أوروبا
أعلى سعر دولار اليوم 6-3-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

أمن الغربية يكشف غموض إلقاء مواطن من توك توك بكوبري سمنود العلوي

الغربية أحمد علي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من كشف غموض واقعة الفيديو المتداول  حول واقعة إلقاء مواطن من داخل مركبة توك توك بمدخل كوبري سمنود العلوي بطريق "المحلة ـ المنصورة" الزراعي. 


وكشفت التحريات الأمنية أن وراء إلقاء الشخص نجل عمه ومقيم بدائرة قسم أول المنصورة وبالتنسيق بين ضباط الأمن العام بإدارتي البحث الجنائي بمديرتي الغربية والدقهلية وضبط طرفي الواقعة لعرضهما علي جهات التحقيق.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، فيديو متداول عبر صفحات وجروبات السوشيال ميديا لسقوط والقاء شخص مجهول الهوية من داخل مركبة توك توك بالطريق المشار إليه.

تحرك أمني عاجل 


ونظرا لخطورة الواقعة كونه اعتداء على النفس البشرية شكل فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقاده الرائد محمد خطاب رئيس مباحث مركز شرطة سمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية بالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية لتحديد هوية أطراف الواقعة المذكورة .

سقوط المتهمين 


وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط الداخلية من ضبط طرفي الواقعة لعرضهما علي جهات التحقيق بنيابة مركز سمنود، كما تم إخطار الجهات المعنية.
 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل ضبط المتهم واقعة توك توك جهات التحقيق

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
ندى بسيوني
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
