أمن الغربية يكشف غموض إلقاء مواطن من توك توك بكوبري سمنود العلوي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من كشف غموض واقعة الفيديو المتداول حول واقعة إلقاء مواطن من داخل مركبة توك توك بمدخل كوبري سمنود العلوي بطريق "المحلة ـ المنصورة" الزراعي.



وكشفت التحريات الأمنية أن وراء إلقاء الشخص نجل عمه ومقيم بدائرة قسم أول المنصورة وبالتنسيق بين ضباط الأمن العام بإدارتي البحث الجنائي بمديرتي الغربية والدقهلية وضبط طرفي الواقعة لعرضهما علي جهات التحقيق.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، فيديو متداول عبر صفحات وجروبات السوشيال ميديا لسقوط والقاء شخص مجهول الهوية من داخل مركبة توك توك بالطريق المشار إليه.

تحرك أمني عاجل



ونظرا لخطورة الواقعة كونه اعتداء على النفس البشرية شكل فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقاده الرائد محمد خطاب رئيس مباحث مركز شرطة سمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية بالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية لتحديد هوية أطراف الواقعة المذكورة .

سقوط المتهمين



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط الداخلية من ضبط طرفي الواقعة لعرضهما علي جهات التحقيق بنيابة مركز سمنود، كما تم إخطار الجهات المعنية.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.